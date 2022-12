En la noche de luna llena, la última luna llena de este año, alrededor de 18 mujeres se dieron cita en mi casa en torno a una fogata ritual. Una vez encendida la fogata, pasamos por el tradicional sahumerio, saludamos a los cuatro puntos cardinales, y comenzamos un ritual que incluyó cantos, tabaco, agradecimientos, rezos, ofrendas, cacao sagrado, tambores, sonajas (hermosos instrumentos hechos en casa con botecitos de varios tipos y semillas). Vestíamos faldas largas y nos sentamos en el piso. La luna llena se asomaba entre las ramas del pirul, presta y dispuesta.

Me llamó mucho la atención la ronda de agradecimientos. ¡Vaya que hemos vivido un año interesante! Los agradecimientos se teñían levemente de quejas, las cuales se convertían rápidamente en oportunidades de crecer y aprender, o bien en la consciencia de estar acompañadas durante períodos difíciles. Al escuchar a las que les tocaba su turno antes que a mí, contemplaba qué decir. Sabía y sé que he tenido muchas bendiciones durante este año complicado. Pero justo reparé en que esas bendiciones han sido en respuesta a descubrirme vulnerable, debilitada, y en un estado de tristeza profunda del cual no podía salir.