En este momento experimento lo que se ha llamado “agusticidad”. Es una palabra maravillosa. Anoche también me sentí así. Y me estoy dando cuenta de lo que me pone contenta.

Anoche invité a una amiga a cenar y a tomar un vinito. Cociné (y el platillo me quedó riquísimo), preparé la terraza, enfrié el vino (el calor de estos días amerita que el vino se tome frío, aunque no sea mi costumbre). Hablamos mucho. Bueno, creo que hablé más. Siempre me quedo con una sensación de que he acaparado una conversación, luego pienso que tal vez tengo mucho que decir y rebotar con otros y que, habiendo oportunidad, se me sale todo a chorros.

En este momento estoy en mi consultorio, pero no estoy trabajando. Hmmm...sí, estoy trabajando, pero no en consulta. Dos de las personas que mas quiero en este mundo están tirados en la alfombra, dormidos. Yo, no tengo prisas ni apuros. Mil preocupaciones, sí. Pero ahorita no hacen figura y me encuentro acompañada y feliz. No hay mensajes en el teléfono. Mi hijo está ayudándome, más bien tomando su lugar, aunque por ahora sea eventual, de mantenimiento en el foro. Todo parece estar organizado. Y tengo tiempo libre.

Me di cuenta esta mañana de que estar acompañada justo antes de irme a dormir me permite llegar a la cama relajada y tranquila. Duermo muchísimo mejor. De todas maneras, levantarme en la mañana es una aventura que prefiero postergar, pero una vez de pie y después de tres o cuatro tambaleadas, entro al mundo de vigilia. También sé que a veces me gusta estar sola, pero no tanto como pensaba antes. Estar acompañada me consuela y me hace sentirme parte del mundo de los vivos.

No pretendo insinuar que a todos les pasa igual que a mí. Lo que invito es a la auto-observación para discernir qué circunstancias nos favorecen para poder usarlas y provocarlas. Vivo sola, pero no tengo que estar sola. Después de un período de depresión fuerte, me estoy recordando. Literalmente me refiero a recordar quien soy, qué me gusta, y el estilo de vida que es mía. Hemos pasado por mucho. ¿Te has dado tiempo para recordarte?