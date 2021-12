Ahí va el salvavidas: aumento al salario mínimo

Los acontecimientos ocasionados por la pandemia de COVID-19 y sus distintas variantes, provocaron un parón económico mundial inducido por los países para mitigar los contagios durante el 2020 y lo que va del 2021. Esto ha causado una crisis económica en las esferas financiera, comercial y productiva, de la cual nunca se pronosticó certeramente su alcance, ni la magnitud y amplitud de la contracción que provocó en la estructura socioeconómica, ni la demora en el reingreso al ciclo económico (reactivación económica y crecimiento) por la falta de conocimiento acerca de la permanencia de la emergencia sanitaria mundial.

A todo esto, la creación de una vacuna segura y confiable va logrando una reapertura escalonada en los procesos productivos, distributivos y comerciales en los países desarrollados y en vía de desarrollo para alcanzar una “nueva normalidad plena” al paso de poco más de un año de su punto más crítico. Sin embargo, en cada país, la emergencia sanitaria y la reapertura económica se han comportado distinto.

El repunte económico ha originado una falta de oferta de los buques navieros portacontenedores para la distribución de bienes, que representan el 90 por ciento de la distribución de las mercancías a nivel mundial por vía marítima. Por lo tanto, las grandes firmas navieras de distribución comercial han comprado nuevos buques para satisfacer la demanda de la cadena global de valor de bienes finales, ya que, como se mencionó antes, la pandemia había ocasionado un problema de escasez inducido por los países. Esto redujo la distribución de mercancías para evitar contagios entre las y los trabajadores de las industrias de transportación (aérea, terrestre y marítima). El problema es que ahora el repunte económico que se está apreciando exige mayor oferta de mercancías alrededor del mundo.

Esta adquisición de nuevos buques de las grandes firmas navieras de distribución impactó en la demanda de combustible de los derivados del petróleo crudo, ya que las mercancías llegan a los puertos en los navíos y de los puertos se transportan por vía terrestre para su comercialización, teniendo por consecuencia una demanda de combustibles en aumento, de modo que los precios de los combustibles se encarecieron, provocando mayor explotación de los pozos petroleros y aumentando los costos de extracción y de producción de sus derivados para cubrir dicha demanda.

El aumento de los precios de los combustibles disparó los costos de producción de las mercancías influyendo en un alza al precio final en el mercado, que da como resultado un alza inflacionaria de precios de bienes y servicios a nivel mundial.

El instrumento correctivo que utiliza el paradigma económico neoliberal es aumentar o disminuir la tasa de intereses mediante los bancos centrales para controlar las presiones inflacionarias, mientras que el crecimiento económico y el salario se mantuvieron o se mantienen estancados para no provocar un alza inflacionaria. Es decir, que cuando la inflación se desajusta y tiende a la alza, se eleva la tasa de interés para que los “agentes económicos” opten por el ahorro y dejen de invertir y consumir. Sin embargo, si la inflación tiende a disminuir, la tasa de intereses se reduce para que los agentes económicos prefieran invertir o consumir mercancías duraderas.

La política económica de control inflacionario neoliberal sigue predominando en varias economías nacionales que han concentrado por más de 3 décadas sus bancas centrales en ella. No obstante, una medida real para contener la presión inflacionaria es el aumento del salario mínimo por encima de la inflación para acrecentar el poder adquisitivo de las y los trabajadores y que así no se impacte el alza inflacionaria, como sucede en el contexto actual de la economía mundial, porque un aumento inflacionario es un golpe al bolsillo de la clase trabajadora -si le añadimos que el salario es bajo y se encuentra estancado es más duro el golpe-, y un beneficio a la clase empresarial porque aumenta sus ganancias.

En el caso particular, la inflación anual en la economía mexicana durante el mes de noviembre se ubicó en 7.37 por ciento, un fenómeno histórico, ya que en 20 años no se observaba este desequilibrio tan variable al alza de un periodo a otro. Esto se debe a circunstancias exógenas –externas- como el alza en el precio de los combustibles y el aumento consecuente en el precio de venta de las mercancías colocadas en el mercado, las presiones inflacionarias naturales del último trimestre del año por el aumento del consumo, etc. Sin embargo, el fenómeno endógeno –interno- de la inflación es un síntoma de la recuperación económica en el país, que muestra que el ciclo económico se ha activado para lograr una senda temporal de crecimiento, logrando la circulación de actividad económica y reactivación de los procesos productivos, distributivos y comerciales. Por lo tanto, el aumento inflacionario es benéfico porque eso muestra un indicador de que la economía nacional está retomando una nueva senda de expansión, superando la crisis que fue suscitada por el parón inducido por el Estado mexicano para combatir la pandemia en el año 2020.

Por último, otro factor que influye en el alza inflacionaria en la economía nacional es el aumento de circulante –dinero- en los sectores populares para su consumo de bienes y servicios, es decir, los apoyos sociales de transferencia monetaria que otorga el gobierno federal están causando efectos positivos para el funcionamiento y crecimiento de la economía nacional; asimismo, el gobierno federal, el sector sindical, y el patronal implementaron un aumento del 22 por ciento al salario mínimo para el año 2022, que funcionará como medida correctiva real para contrarrestar el alza inflacionaria. De modo que, el desajuste inflacionario es una etapa momentánea en la economía mexicana y será regulada para volver a mantener su comportamiento histórico que se reajustará por las propias leyes de oferta y demanda, por los efectos positivos del aumento salarial y los programas sociales federales.

