Alan Lancaster, Miles Davis y Olivia Newton-John

La última semana de septiembre inició con una noticia triste puesto que el domingo 26 dejó de existir a los 72 años Alan Lancaster, bajista y fundador de la banda británica de rock Status Quo.

“Alan sufrió durante muchos años de esclerosis múltiple”, anunció la banda a través de un comunicado, luego de haberse reunido en el año 2013 para una serie de conciertos que se realizaron en el año 2014. “Fuimos amigos y colegas durante muchos años y logramos un gran éxito como ´los cuatro desenfrenados`, junto con Rick Partiff y John Coghlan”, recordó Francis Rossi, cantante y líder del grupo que alcanzó la popularidad en los años 60 y 70 y que en su momento vendió decenas de millones de discos y de quienes se recuerdan éxitos como “Whatever You Want”; “Down Down” y “If You Can`t Stand the Heat”, entre otros más.

Con la llegada de los años 80 y la salida de “Just Supposin” y “Never Too Late” Status Quo decidió dar un cambio en su sonido, alejándose del rock pesado hacia un rock más comercial e incluso adoptando algunos elementos del new wave , siendo “el broche de oro” de Lancaster con la banda su participación en el icónico Live Aid de julio de 1985 en el estadio de Wembley, Inglaterra, anunciando tras el mismo su retiro definitivo de la agrupación hasta la mencionada gira del nuevo milenio. Descanse en paz.

El martes 28 se conmemoraron tres décadas del fallecimiento a los 65 años de edad del legendario músico de jazz Miles Davis a los 65 años de edad. A Davis se le debe haber cambiado la dirección del jazz en varias ocasiones con la grabación de álbumes como “Birth Of The Cool”, de 1949, con el cual iniciò una era de jazz más comercial; a fines de los 50 y principios de los 60materializó un par de obras maestras de jazz orquestal como “Porgy and Bess” (1958) y “Sketches of Spain” (1961), en medio de colaboraciones con cineastas de la Nueva Ola Francesa como Louis Malle en la banda sonora de “Elevador al Cadalso”, también de 1958, y para finales de los 60 con “In a Silent Way” (1968) y “Bitches Brew” (1969), lograr la primera fusión de jazz y rock, entre otros más.

El mismo martes 28 de septiembre, por otro lado, se cumplieron 40 años de la salida de uno de los álbumes más exitosos en la discografía de la cantante australiana Olivia Newton-John, “Physical”, de 1981, el mismo que por su video haciendo aerobics y pesas en un gym en el entonces naciente MTV se popularizó en medio de la moda musical y de fitness de la época, y para la ocasión fue la misma Olivia quien confirmó la reedición del mismo material el cual incluirá los temas originales así como remezclas y grabaciones en directo que serán sin lugar a duda la alegría de sus fans.

Para terminar, después de que el reggeatonero Bad Bunny se alzó como el artista con más Latin Billboard celebrados en Miami la semana pasada, en estos días quienes dieron mala nota para este géneros fueron los colombianos J Balvin y Maluma, el primero por su queja de que al anuncio el martes de los Latin Grammy de nueva cuenta el reggeatón, a pesar de tener mucha demanda y popularidad, fue por segundo año consecutivo de los ritmos más “apestados” para los académicos que los reparten mientras el segundo se dio de golpes con un fan estando en Nueva York.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx