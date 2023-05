Alcaldes no le tienen miedo al gobernador de NL

· No hay transparencia en las licitaciones ni en las concesiones. Compran camiones en full service, en una modalidad carísima, no le dan explicaciones a nadie y todo se lo avientan en una cajita china oscurita, todo lo tienen en la sombra.

· No hay un plan integral del transporte urbano. La estructuración se hace al antojo del gobierno.

· ¿Cuántos adultos mayores no se mueren esperando al camión?

· Si no se instala una mesa técnica para decidir si se amplía la línea 3 del Metro o se opta por la 6, los alcaldes de Guadalupe, San Nicolás y Apodaca se van a convertir en cómplices de un gobierno que se la quiere comer solo y en lo oscurito.

· No hay transparencia.

· No hay coordinación.

· Si los alcaldes no les avisamos que esto o la otra ruta ya no están operando, ellos, los del gobierno del Estado, ni se enteran.

Estaba anunciado David de la Peña , pero no llegó y en su lugar participó el responsable de movilidad de Santiago, quien manejó cifras espeluznantes de la cantidad de personas que visitan ese pueblo mágico los fines de semana, provocando un caos debido a la falta de estacionamientos.

Cristina Díaz. Guadalupe

El municipio que preside está cubierto en más del 90% por superficies de concreto, pavimento y asfalto y eso afecta la calidad de vida de sus habitantes.

Si se le suma a ello la falta de sincronización de los semáforos y los 784,300 vehículos que circulan por sus calles cada día, más las obras viales, a veces mal planeadas, hacen de Guadalupe un suplicio para conductores y pasajeros del transporte urbano.

Este municipio es considerado como dormitorio de empresas ubicadas en aledaños como San Nicolás, Apodaca, Monterrey, Pesquería y Santa Catarina.

Para darnos una idea del tamaño del problema, en 8 años el parque vehicular ha aumentado en un 52%, que equivalen a 957,379, cifra más alta incluso que la que registra Monterrey.

César Garza. Apodaca

Fue el anfitrión, puesto que el evento se realizó en el municipio que preside.

Comparto a continuación algunos de los puntos tratados en su mensaje:

· Varios de nosotros tenemos más años en el servicio público, que el gobernador de vida.

· Si hemos sobrevivido en la política en todo este tiempo, no es porque nos la hemos pasado metiendo las patas, pues a nadie lo eligen cuatro veces alcalde porque esté cometiendo tonterías. A algo le hemos aprendido.

· Sería absurdo convertirnos en pajes de acompañamiento de alguien que ha demostrado en muchos temas, que ni sabe lo que quiere ni sabe a dónde va.

· Que tiene un lenguaje facilito para decir cosas y que su mayor destreza tiene que ver con publicar historias en Instagram.

· La historia de Nuevo León la escribieron mujeres y hombres maduros, pensantes, serenos, respetuosos, demócratas, institucionales.

· Aunque él diga que el viejo Nuevo León no sé qué, pues yo nací en ese viejo Nuevo León, ese de la Universidad Autónoma, ese de las grandes empresas, ese de los próceres, yo estoy orgulloso del viejo Nuevo León, yo soy producto del viejo Nuevo León.

· El nuevo Nuevo León es producto de los viejos que construyeron ese Estado maravilloso donde vivimos.

· Por eso, aunque se enoje, aunque se ponga rojo, lo invitamos a venir a las colonias.

· Sabe lo que está pasando en Taiwán, en Suecia, en Nueva York, pero no sabe dónde está Fomerrey 34.

· Queremos un gobierno que tenga sus ojos en el mundo, pero que tenga los pies en Nuevo León.

· Los tres alcaldes apoyamos la construcción de la Línea 6 del Metro, pero técnicamente, de manera pública y abierta, debe sentarse a a discutir si lo que debemos hacer es ampliar la Línea 3 o irnos por la 6.

· Espero que esto no le cause enojo al titular del Ejecutivo estatal y si se lo causa, pues peor para él.

· En la democracia, el contrapeso, depura.

· En la democracia, la oposición afina, ayuda.

· El político inteligente y maduro, escucha primero a sus opositores antes que a sus aduladores, porque es en ellos donde puedes encontrar indicios de mejoría.

· Todavía está a tiempo (Samuel), nadie lo vemos mal, a pesar de que el sábado, irresponsable y desafortunadamente, nos atacó y nos señaló.

· Cada vez que un novedocito descubre el hilo negro y que todas las respuestas las trae bajo la manga, Nuevo León se da una sumidonas que nos cuesta décadas corregir.

· El transporte es un ejemplo. Seis años de extravío del gobierno pasado, destruyeron el sistema de transporte.

Conclusiones del Foro:

1. Si no hay una mesa técnica, pública, transparente y abierta de coordinación donde se evalúe la posibilidad de ampliar la Línea 3 en contraste con la 6, los municipios de Guadalupe, San Nicolás y Apodaca, no van a otorgar permisos de construcción para el Metro. Porque las ciudades no son de Cristina, ni de Daniel ni de César ni de Samuel. Las ciudades son de quiénes las habitamos.

2. Que los ayuntamientos tengan la facultad de otorgar concesiones de rutas intra municipales.

Cajón de sastre

“Este evento puede servir como marco de referencia y guía para que otras entidades del País analicen las repercusiones de un mal sistema de transporte urbano”, remata la irreverente de mi Gaby.