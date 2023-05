El próximo 4 de junio tendremos los coahuilenses que tomar una decisión trascendental que obrará a favor o en contra nuestra. Vamos a elegir a quienes queremos como nuestros representantes, es decir, gobernador y diputados locales. Incrementar el número de votantes en cada elección es todo un reto ¿Por qué? Porque no a todos los coahuilenses que tienen una credencial de elector les interesa ir a cumplir con ese deber cívico y también porque hay quienes si acuden, pero lo hacen de manera desinformada o por simple acarreo a cambio de prebendas en efectivo o en especie.

Votar es un derecho, pues sí, y costó mucho que fuera universal. Hubo quienes dieron su vida por defenderlo. Hubo tiempos, por ejemplo, en que en este país las mujeres no votábamos. Cuando se vota se está participando en decisiones sustantivas relacionadas con la salud, la educación, la seguridad, los impuestos, etc. A través de ejercicio del sufragio, quienes lo hacemos estamos cumpliendo con una función toral del sistema democrático. Por ello los procesos de votación deben entenderse como una oportunidad invaluable para tomar parte en los asuntos de nuestra comunidad. Cuando uno no vota está renunciando a hacer valer su voz y su derecho a intervenir en la toma de decisiones que van a afectarle positiva o negativamente. Votar nos lleva solamente unos minutos ¿Por qué negarse a incidir en leyes que afectarán en tu vida, en la de tu familia, en tu comunidad? Luego nos quejamos y mentamos madres a las autoridades a cargo... pero ¿y ya para qué? Cuando no sufragas hasta tu derecho a quejarte lo mandas al diablo. Elegiste que otros decidieran por ti.

Votar se considera más un derecho que una obligación, de modo que llegada la fecha de ir a ejercerlo, las personas están en su derecho de hacerlo o no. Y hay quienes deciden conscientemente no sufragar, como una forma de mostrar su desacuerdo por la actuación del gobierno o el desempeño de los legisladores. Y están en su derecho, nomás que se trata de una acción, generalmente ineficaz, porque una votación se gana por mayoría simple en nuestro país, es decir, por quien obtenga más votos efectivos.

Votar es un asunto serio, bien serio. De ahí que nos obliguemos a escuchar objetivamente las propuestas de los diferentes aspirantes a ocupar los cargos de gobernador y diputados para conformar la nueva Legislatura de Coahuila. Digerir lo que están proponiendo para mejorar las condiciones de vida de sus representados y si los cómos van a hacerlo son viables, aterrizables, posibles. Es esencial que como electores maduremos y no nos guiemos solamente por la propaganda electorera, típica de este estilo de hacer política, al órale que “hay se va”, que al cabo a los electores les vale queso lo que se diga, ni se acuerdan después. Política de promesas... ¿no está harto usted de eso? Lo subrayo, el voto es un derecho político que costó mucho obtenerlo, no es un mero procedimiento técnico, se trata de una vía creada precisamente para abrirle al pueblo, a todos, sin distingo alguno, el acceder a la toma de decisiones a través de sus representantes. Esta es la democracia representativa. ¿Cuánto tiempo más va a estar usted que se abstiene, o usted que si acude pero que no sabe ni por quien ni por qué está votando, desdeñando una herramienta de esta envergadura?

¿Se ha tomado el tiempo para escuchar los tres debates de los candidatos a gobernador que se han organizado, 2 el IEC y uno la iniciativa privada? Son ejercicios a los que debemos acostumbrarnos. Tiene usted la oportunidad de ver a los candidatos de frente, exhibiendo en primer plano el tamaño que tienen, sobre todo el que expresan con su lenguaje corporal. Y del verbal, oiga usted...como dice el viejo adagio: “el pez por su boca muere”. Y si a esto le suma lo que ha leído sobre la trayectoria de los aspirantes, lo que a usted le consta de su actuación en los cargos públicos que han tenido –“por sus hechos los conoceréis”- pues ya está, puede tomar una decisión bien racional. Debiera haber campañas de educación cívica permanentes para concientizar a chicos y grandes del valor del voto y el fomento de los valores democráticos. Tenemos que educarnos para ser mejores ciudadanos, y esto redundará en mejores gobernantes. Y quizá hasta volver el voto obligatorio, como en otras latitudes. De hecho lo planteé cuando fui diputada federal, pero me mandaron bien lejos. No obstante, un voto así, podría traer efectos positivos para nuestra enteca democracia, fundamentalmente porque obligaría a la clase política a hacerse más responsable de las demandas del electorado y sobre todo a no llevar como aspirantes a impresentables e incapaces. Sin duda que se abaratarían de manera importante los comicios, dado que la gente iría por cuenta propia a votar, sin “incentivo$$$$”. Y los electores nos involucraríamos más en la cosa pública y asumiríamos con alto sentido de responsabilidad nuestros deberes ciudadanos. Tal como ocurre, verbi gratia, en Uruguay. Si no se vota hay sanciones. Adiós abstencionismo.

Si quiere usted una entidad federativa bien gobernada, con legisladores que si lo representen, vaya a votar, y cuando lleguen al cargo no los suelte, usted los eligió, usted les paga y a usted y a nadie más que a usted deben servirle.