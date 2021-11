El discurso de Andrés Manuel López Obrador ante el pleno de las Naciones Unidas, en su calidad de presidente del Consejo de Seguridad de este organismo, tomó por sorpresa a una buena parte de la comunidad internacional que estaba convencida de que AMLO no podía leer de corridito.

Fue toda una revelación para quienes pensaban que el señor Peje-Ganso, que despacha y mora en Palacio Nacional, tenía el mismo problema que Stevie Kenarban, el amiguito hipocondriaco de Malcolm el de en medio (¡Vivan los Krelboynes!).

Incluso el propio fandom de AMLOVE, sus seguidores más fieles e incondicionales celebraron con inesperado júbilo el discurso, aliviados por tener un día libre, uno sin correr el riesgo de desnucarse echándose una maroma cuádruple, reinterpretando, contextualizando y ofreciendo la correcta intención de los dislates que a diario larga su señor en conferencia matutina.

Por un día -y muy probablemente por tratarse de la ONU- el Presidente de México ofreció unas palabras fluidas y articuladas; aunque no necesariamente brillantes como aseguran los amloístas de la Cuarta Venida de Jesús de Macuspana, quienes ya comparan su “speech” con el Discurso de Gettysburg y hasta lo enmarcaron para colgarlo en la pared, entre el título de su hijo “el inge” y la Oración de San Juditas.

¡Pero para nada! De hecho el discurso del mago de los otros datos contiene ideas bastante endebles. Y aunque hasta yo experimenté cierto alivio de que esta vez no se soltara hablando de Mussolini, la real novedad fue, como ya dije, verlo perorar con el tiempo medido, como si de verdad tuviera un país que gobernar.

Su texto no es ninguna pieza brillante de oratoria; está plagado de muchas de sus más sobadas ideas demagógicas, mismas que alguien le hizo el favor de estructurar de manera funcional.

Y en una lectura apenas más profunda que lo más superficial, uno detecta los consabidos insultos para todos aquellos que, o no están de acuerdo con él o no participan en su proyecto; así como su perene hambre de protagonismo (siempre se trata de él, aunque nos jure que está abordando el problema más grave del mundo, invariablemente el discurso de AMLO se trata de AMLO).

La responsabilidad del Consejo de Seguridad de la ONU es la vigilancia internacional para el mantenimiento de la paz, lo que implica además determinar cuándo debe desplegarse alguna operación con este mismo propósito. El Consejo responde a emergencias diplomáticas ante conflictos inminentes.

Pero el análisis de conflictos internacionales ni es del interés de nuestro Presidente, ni le brinda la oportunidad de hablar de su tema favorito, sí mismo, por lo que llevó un discurso dentro de su zona confortable con las únicas ideas que es capaz de manejar.

Así que comenzó a soltar su acostumbrada monserga sobre la corrupción. Y ojo aquí, en muchas cosas estoy en total acuerdo con el Chapatín que batea por debajo de .250 pct. Yo como él creo que la corrupción es en buena medida la causa del malestar y del sufrimiento que aflige a buena parte de la humanidad.

Pero toda palabra pronunciada por él se vuelve rollo, necedad, paja, monserga vil, cuando está lejos como nadie de predicar con el ejemplo.

Sólo considere que The World Justice Project (no, no es la banda que cantaba “Eye in the Sky”), nos acaba de refrendar como la quinta nación más corrompida de todo el maldito planeta.

Pero McAMLOVIN tiene otros datos o, dicho sea en palabras de su vocera, la analfabeta funcional mejor pagada de México, Elizabeth García Vilchis: “No es falso, pero no es verdadero”.

Pese al vergonzoso peldaño en que un estudio serio nos ubica, López ‘Orador’ tuvo el suficiente azul en los tompiates para declarar “hemos desterrado la corrupción”. ¡Ah, chingá! ¿¡A qué horas!?

Hace falta un mínimo de tantita madre para asumirse paladín anticorrupción siendo que, desde su posición, se dedica sólo a la quema retórica de “judas” de papel, enemigos de paja y cartón que condena con diatribas desde su tribuna, pero sin haber emprendido su administración un solo proceso -uno solo- en contra de los casos más graves de corrupción que en efecto costaron a México miles de millones en recursos públicos, costo que se traduce en la miseria de generaciones enteras de mexicanos.

Y ya provechando que lo iban a escuchar, no pudo contenerse de compartir su punto de vista sobre la pandemia y sobre cómo debió afrontarse (según él, el presidente de uno de los cinco países con más defunciones por covid). Para AMLO fue un error privilegiar la compra de vacunas a las grandes farmacéuticas porque son empresas privadas y eso es -¡uy!- tremendo pecado. Olvida que fueron estos laboratorios, la investigación privada, los que tuvieron listo un suero seguro que aprobó todas las pruebas, mientras que gobiernos como el suyo no dejan de regatearle presupuesto a la ciencia y la investigación. ¡Tantita madre, don Anlo!

AMLO podrá picarle los ojos a toda su feligresía con esa retórica demagógica de candidato pueblerino, pero no en la ONU donde ya disertaron merolicos populistas mucho más charlatanes como Fidel Castro y otros de su calibre, junto a los que nuestro Peje es apenas un pobre amateur.

Por fortuna el camarada representante de Rusia ya le recordó a AMLO cuál es el propósito real del Consejo de Seguridad de las Naciones, que no es exponer su visión personal sobre la fraternidad universal (abrevada de sus creencias evangélicas), sino tomar decisiones urgentes cuando dos o más naciones están por enviarse mensajes de amor con ojivas nucleares.

No se emocione la chairiza, no es ningún mérito especial presidir el tal consejo, es una distinción que se turna entre todos los países miembros y México ni siquiera pertenece a la asamblea permanente. Novedad habría sido un AMLO a la altura de la diplomacia internacional y no uno que confundiera la ONU con sus mañaneras.

Y como ya le digo, el gran mérito fue esta vez verlo leer de corridito.