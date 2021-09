Carlos Loret de Mola precisa en su artículo del Washington Post publicado hace cinco días, que los primeros mil días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido puras “palabras en torno a una causa sin contenido alguno”.

La pregunta inmediata es la siguiente: sí AMLO es un demagogo con una causa divorciada de la realidad, ¿cómo entender al 62 por ciento de los mexicanos que aprueba su gestión presidencial contra un 34 por ciento que la desaprueba (Oraculus: 31-08-2021)?

Estas son algunas de las hipótesis que podrían explicar de manera combinada el fenómeno de sostener con puras palabras una realidad que las niega a cada instante: lo cual, justo es decirlo, no es poca cosa.

Pensemos: López Obrador tiene la capacidad de eliminar del cerebro del 62 por ciento de los mexicanos –informados o no– realidades flagrantes que impactan en su vida cotidiana como el decrecimiento de la economía, las altas tasas de desempleo, la desinversión pública y privada, el incremento en el costo de la vida, el aumento de la pobreza, el pésimo manejo de la pandemia, el crecimiento territorial y armado de los grupos criminales con la subida de homicidios dolosos, secuestros, desapariciones forzadas, etcétera, y la creciente violencia contra la mujer.

Recordemos: “AMLO miente o da datos inexactos 88 veces por cada Mañanera; al mes de julio llevaba 56 mil 181” mentiras completas o a medias.

¿Qué hipótesis nos ayudarían a explicar el fenómeno AMLO, sostenido en las puras palabras y no en los hechos?

Hipótesis emocional: “Cómo mexicano estoy urgido por creer en la posibilidad de ser parte de un modelo de desarrollo económico del cual he sido marginado por décadas. Los errores de López Obrador –me queda claro– son reacciones de un sistema que no quiere integrarme para tener un futuro mejor”.

Hipótesis nostálgica: “Prefiero refugiarme en el pasado –de corte autoritario– porque ahí encuentro mayor certidumbre y seguridad que en el mundo llamado democrático tan azaroso e impredecible. Un presidente fuerte, paternalista y huevudo –como los priistas del pasado– me protege y cuida mejor, pienso yo”.

Hipótesis religiosa: “Soy católico y como tal, creo en Andrés Manuel López Obrador como el Mesías que me redimirá de mi pobreza y desesperanza. Cada presidente –con excepción del Tata Lázaro Cárdenas– generó en mi esa ilusión, pero el resto me defraudó. Hasta que llegó AMLO”.

Hipótesis nacionalista: “¿Cuál pinche globalización? El petróleo, la energía, la tierra y el agua son nuestras. Rechazamos la intervención extranjera sobre esos bienes que nos pertenecen. Primero México. Luego, los demás”.

Hipótesis revanchista: “Pinches prianistas robaron hasta hartarse con los ricotes del País y nunca les hicieron nada. Ahora que se jodan. AMLO –modesto y austero– es mi abanderado para hacer justicia, –los meta a la cárcel– y acabe con la corrupción e impunidad en mi país”.

Hipótesis racista y clasista: “López Obrador me lleva de la mano para recordarme mis raíces –indígenas y populares– y sentirme orgulloso de ellas. Soy distinto a los mestizos y blancos mexicanos, clasemedieros y ricos. Esa es mi identidad y sobre ella descansa el poder político de nuestro presidente. Él y nosotros somos uno. Y el resto (incluidos los gachupines) se chinga”.

Hipótesis pobrista y clientelar: “Nunca había existido

–con excepción de Lázaro Cárdenas– un presidente tan comprometido con nosotros los pobres. AMLO nos hace sentir esa cercanía mediante sus programas sociales y las transferencias económicas directas (por un total de 447 mil millones de pesos). ¿Cómo no votar por él?”.

Hipótesis comunicacional: “Me gusta como Andrés Manuel López Obrador me habla cada mañana en La Mañanera. Es como si fueramos amigos y compartieramos el desayuno en mi casa. Siento que me habla a mí; con mis palabras y mi forma de sentir y pensar. Me siento comprendido por él. Sin duda, AMLO es distinto a los otros presidentes del pasado; alejados y distantes de todos nosotros. Él realmente quiere el bien de los mexicanos y, en particular, de los más jodidos como yo”.

Hipótesis propagandista: “La Mañanera, el manejo oficialista de los medios de



comunicación –Canales 11 y 22, Notimex, Instituto Mexicano de la Radio, el ejército de bots en redes sociales y los editorialistas infiltrados en medios nacionales– han probado ser eficientes y eficaces para repetir mentiras y convertirlas en verdades a fuerza de machacarlas una y otra vez”.

Hipótesis fatalista: “Quizá Andrés Manuel López Obrador tenga o cometa errores en la conducción del País, pero lo prefiero sobre cualquier panista o priista que siempre me ignoró. Igual nos va de la chingada con AMLO, pero nunca me irá peor de cómo me fue a mí y a mis ancestros



con el PAN y el PRI”.

La explicación del apoyo fanatizado por Andrés Manuel López Obrador –y la transexenalidad de la cuarta transformación– está en la combinación de estas diez hipótesis; las cuales, a pesar de tener un alto contenido visceral y emocional, poseen, también, un contenido real y material sedimentado a lo largo de tiempos generacionales entre la mayoría de los mexicanos.

¿Qué candidato de oposición podrá enfrentar y superar en 2024, ese imaginario colectivo amloista

–tan entrañablemente arraigado– entre la mayoría de los mexicanos?

El periódico Reforma publicó antier: el 57 por ciento de los mexicanos le apuesta a un candidato presidencial que de continuidad transexenal al proyecto de AMLO.

Lo dicho: con Andrés Manuel López Obrador, o sin él, la 4T llegó para quedarse. ¿O no?