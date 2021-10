AMLO, Monreal y el 2024: ¿ruptura y caída de la 4T?

El senador Ricardo Monreal ya hizo sus cuentas. Ya hizo sumas, restas, cálculos, operaciones, y en todos los ejercicios aritméticos y matemáticos obtiene el mismo resultado: “Ricardo Monreal para presidente”.

Así que lo tiene claro: se la va a jugar. Y se la va a jugar, ya lo sabe, contra el mismísimo Presidente de la República, a quien pretende suceder. Pase lo que pase. Tope donde tope. Él quiere encabezar México en 2024 y nada lo intimida ni lo disuade. Está convencido de que tiene la capacidad y la personalidad (que no es lo mismo) para semejante proeza.

Pero esa no es su batalla más importante, su escaramuza decisiva. Para cumplir ese anhelo presidencial, Monreal está seguro que puede enfrentar y salir airoso de la que será su verdadera guerra: la interna, la guerra entre hermanos donde inevitablemente habrá una conclusión fratricida. Y peor: será una despiadada guerra donde, para ganar él, el líder de su movimiento, el padre de todos los 4T, Andrés Manuel López Obrador, tendrá que morir políticamente. Sí, para ser candidato de Morena a la presidencia, el senador tendrá que orquestar una dramática guerra parricida.

Parece un político naif en camino hacia su Numancia, pero dice que no, que no es suicida ni tiene nada de ingenuo. En “Con los de casa”, el programa de análisis y debate que transmite todos los miércoles

qEgBw6mE__g), el senador charló con Valeria Moy, Maite Azuela, David Aponte, Héctor de Mauleón y conmigo. Tiene claro que Claudia Sheinbaum es la favorita de AMLO para sucederlo. Ella, y remotamente, Marcelo Ebrard. Comprende que él ha sido expulsado de los pasillos palaciegos. Y aun así, insiste, lucha, lanza puyazos, rompe lanzas, y lanza su advertencia final hacia Palacio Nacional, incluso en forma de rima política: “Si hay exclusión, habrá división. Y si no hay apertura, habrá ruptura”.

Así de duro. Así de contundente. Y les avisa desde hoy: con una ruptura semejante, que implique “un 20 por ciento” de disidentes, combinada con una oposición unida contra Morena, “se pone en riesgo la posibilidad de triunfo para presidente, gubernaturas, el Congreso, y los congresos y municipios”.

De nuevo por si no le entendieron: ya hizo las cuentas y si pretenden “imponer” a Claudia o a Marcelo, el 2024 se les va a descarrilar y ninguno de los tres va a suceder a López Obrador. Lo repite: “Si hay exclusión, habrá división; y si hay falta de apertura, habrá ruptura”.

La estrategia de Monreal en las cuentas de Monreal:

“Morena depende de la unidad para ratificar su victoria y si una sola de las personas no camina en la dirección de unidad puede provocar un riesgo mayúsculo y creo que nadie debe minimizar esta posibilidad. La ruptura sería un grave riesgo para ratificar a Morena en la Presidencia. No se debe minimizar a ningún actor. No es el Presidente el que estará en las urnas. Podrá

el Presidente con su fuerza política influir en la decisión de muchos militantes, pero con un porcentaje que fuera del 10, del 15, del 20 por ciento (de disidentes) sin duda se pone en riesgo (el triunfo) y si hace la oposición bloqué para enfrentar

a Morena, todavía se genera un mayor riesgo”.

Dice que no va a ceder y que no se va a someter.

“No deseo ningún desencuentro con el Presidente”.

Hombre, demasiado tarde. Se le vendrá encima el mundo presidencial, que pesa, y pesa mucho: ordena destierro para las disidencias. Qué le hace, tiene claro su porvenir: “La etapa más álgida y más difícil de mi vida y aunque la muerte es la única que es definitiva, para mí políticamente quizá sea la definitiva”.

Lo que se le viene al Presidente: quizá su momento cumbre, su sucesión, será su gran derrota, la peor de todas...

