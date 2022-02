No es injerencismo el que se garantice las tareas de vigilancia de lo público por parte de los propios ciudadanos mexicanos que recurren a fondos internacionales justamente porque de otra forma su tarea sería imposible

La construcción de la democracia es un asunto complejo y arduo, sobre todo porque las vocaciones de quienes se dedican profesionalmente a hacer política no son precisamente favorables a los principios de esta. Latinoamérica es, en este sentido, un ejemplo rotundo de cómo las prácticas democráticas pueden ser aprovechadas para asaltar el poder y destruir –o al menos minar– el entramado institucional que dicho arreglo social requiere.

Pero a todos conviene que la democracia –con todos sus defectos– se instaure como la forma de convivencia en las cada vez más complejas sociedades de nuestros días, pues al menos hasta ahora no hemos logrado inventar otro modelo capaz de producir mejores resultados.

Por ello, hace ya un buen número de años que la comunidad internacional ha construido y empujado acuerdos que promueven la formación de la masa crítica que requiere la democracia para germinar en las comunidades cuya cultura no tiende precisamente hacia dicho modelo.

Tales acuerdos incluyen la sujeción de los gobiernos –del signo ideológico que sean– a mínimos de actuación pero también a mínimos de apertura, transparencia y vigilancia ciudadana.

Así, la mirada independiente y crítica de los integrantes de las propias comunidades –organizados en agrupaciones especializadas– se ha revelado como uno de los instrumentos más poderosos de evaluación del desempeño público, pero también de contención a los excesos en el ejercicio del poder.

El comentario viene al caso a propósito de la “queja” que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado reiterar ante el Gobierno de los Estados Unidos por el dinero que aquel destina al financiamiento de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Es una actitud injerencista, ningún Gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente y soberano. Además, yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida, yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo”.

Posiciones como la expresada por el tabasqueño retratan pulsiones peligrosas para la democracia, pues no es injerencismo el que se garantice las tareas de vigilancia de lo público por parte de los propios ciudadanos mexicanos que recurren a fondos internacionales justamente porque de otra forma su tarea sería imposible.

En el caso específico de MCCI es indispensable señalar que dicha organización, lejos de ser una “opositora” al actual gobierno, se ha dedicado en forma consistente a investigar y ventilar públicamente casos de corrupción, uno de los cuales, el denominado “la estafa maestra”, sirvió en buena medida para pavimentar el camino de López Obrador a la Presidencia.

A las sociedades que aspiran a ser democráticas les conviene contar con organizaciones civiles como esta. A los políticos cuyas auténticas vocaciones se ubican de espaldas a los ideales democráticos, claramente no.