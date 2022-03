AMLO vs los Euro-fifíes

Hay tantos ángulos desde los cuales se puede abordar el Euro-bochorno al cual nos sometió el Inmaculado de Macuspana, que casi podríamos elegir cualquiera al azar y de seguro nos da para disertar largo y tendido.

Pero por orden de estricta importancia tenemos que hablar primero de la obligación que tiene el Gobierno mexicano de atender a las peticiones y recomendaciones hechas por el Parlamento Europeo, que no son más que eso: una serie de recomendaciones ante una problemática cuyo hedor se percibe hasta al otro lado del Atlántico.

“¡Malditos europeos injerencistas!”, plañó López Llorador y en atronador coro se le sumó su grey.

Pero ni injerencismo, ni ínfulas de colonizadores, ni nada de lo que nuestro acomplejadísimo líder acusa en la iniciativa de los eurodiputados en la que por cierto hay firmantes de derecha e izquierda y no sólo reaccionarios y conservadores como AMLO -¡cof!-... como AMLO dice.

Pasa que México sostiene desde el año 2000 un Tratado de Libre Comercio mucho menos publicitado que el T-MEC, con la Unión Europea, mismo que está al día de hoy vigente. Súmele a ello los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos a los cuales México está signado también, así como nuestra simple adhesión a la ONU, que obligan a nuestro Gobierno a cumplir con una serie de requisitos y condiciones al interior y a responder por ellos ante sus socios políticos y comerciales si estos detectan alguna omisión.

Todo ello se tiene que cumplir constitucionalmente a huevo, sí o sí. No está sujeto a las ganas con que amanezca su alteza serenísima, Andrés Primero Macaneador.

Los que confunden con intervencionismo los legítimos extrañamientos de una comunidad internacional a la que deseamos vehementemente seguir perteneciendo por puro sentido de supervivencia; y confunden el desdén del Presidente para con estas responsabilidades con una defensa de la soberanía, han caído en la trampa de los falsos nacionalismos, que ha propiciado las peores catástrofes de la humanidad. Con ellos cualquier discusión es estéril. Si usted es de los que cree que ningún país tiene derecho a lanzarnos amonestaciones, si usted piensa que soberanía es regularnos a puerta cerrada y no permitir el escrutinio internacional, usted no sabe nada de nada, y está bien, no tendría por qué saber nada de esto. Pero que lo desconozca el Presidente de la decimoquinta economía del mundo, es sencillamente atroz.

López probablemente sabe todo lo anterior, pero prefiere seguir cuidando de su imagen al interior, inflamando los corazones de sus huestes y victimizándose sin importarle el menoscabo que representa para México el desoír los extrañamientos que le hacen otras naciones con las que tiene que comerciar y coexistir.

Aunque, siempre existe la posibilidad de que sea sencillamente imbécil. Usted elija.

Ahora bien, la parte divertida del asunto fue el estilo pedestre y el tono pendenciero de ese comunicado que en un principio logró lo que nadie: unificar el criterio de aliados y detractores de la 4T, pues unos y otros consideraron que se trataba de una broma, de una guasa, de un bulo para reírse un rato de los modos y las políticas andresmanuelopezobradorianas.

El equivalente al repugnante tapete ‘antiCOVID’ que nos ponen en la entrada de los supermercados que tiene AMLO y se llama Gerardo Fernández Noroña, desconfió del escrito y exigió al Gobierno de la República que desmintiera su procedencia. Y tras enterarse de que era legítimo, tuvo que defender el fondo muy a pesar de las formas.

Otros igual de abyectos como esa vergüenza para Coahuila, el ideólogo de la necedad llamado Antonio Attolini, lo ha ponderado en todo momento como una perfecta pieza de oratoria combativa. Pero el texto tiene demasiados problemas como para aprobar Español 2º Grado.

Se piensa, sobre todo en los círculos intelectuales cuatroteístas, que el lenguaje de la diplomacia es artificiosamente pomposo, rebuscado y petulante porque pertenece a las élites del poder:

“Pero gracias a Dios hoy tenemos un presidente que le dice sus verdades a esos rotos fufurufos en el mismo idioma del pueblo, bla, bla...”.

Lo cierto es que la diplomacia es un arte de una extrema delicadeza, no por la afectación de los involucrados, sino por las cosas y vidas que dependen de ésta.

Uno no saluda a los dignatarios de otras naciones acusándolos de corruptos y luego llamándoles borregos (uno no sabe ni qué pueda significar en otra cultura la comparación con un ovino). La comunicación entre naciones es casi como la desactivación de explosivos, pues cualquier error y como mínimo se da un rompimiento entre países, aunque también se puede suscitar un auténtico conflicto armado. Un buen trabajo diplomático en cambio puede conjurar la amenaza de una guerra o lograr la armoniosa y provechosa colaboración entre dos estados. El escrito visceral de AMLO no nos metió en más líos nomás porque ya nadie espera mucho de él.

Tuvo que salir a reconocer la paternidad de su bodrio en la mañanera, no obstante el estilo es inconfundible. Son sus ideas y son sus palabras, ambas muy limitadas por cierto: Ya la descalificación de quienes lo interpelan, ya la transferencia de su responsabilidad hacia alguien más; ya la acusación sin pruebas, ya la perenne sugerencia de que hay un complot mundial de las élites en su contra, y ya la sobada y resobada máxima juarista que repite como loro, (como un perico, ni más ni menos) pues la articula sin que le signifique absolutamente nada. Pero como AMLO debate a nivel de frases populares y dicharachos, el apotegma del Benemérito le debe parece la carta más alta de la retórica a nivel mundial y, dada la ausencia de otras referencias (o de un lenguaje más vasto) en un señor que se supone ha escrito 18 libros, recurre a ella una y otra vez como su tótem argumentativo.

Que el Europarlamento exprese preocupación por la vida de quienes ejercen en nuestro país el temerario oficio del periodismo (de eso iba todo este asunto nada más) y que, poniéndose en tercera persona, responda AMLO con sus índices de popularidad, es para morirse de pena, de risa y de preocupación, todo al mismo tiempo.

México paga los desfiguros de un solo hombre en su valoración como país democrático, con todo el desdoro que ello implica; aunque por desgracia y por fortuna, el mundo entero tiene de momento asuntos más apremiantes que demandan su completa atención.