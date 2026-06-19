Anclas que hunden a quienes se les acercan

¿Les platico? Arre!

La enterradora de Notimex -como bien la bautizó Raymundo Riva Palacio- me envió un mensaje donde pide que no me meta con ella.

Ella no solo lo hizo conmigo, sino que cruzó la línea al publicar fotos de mi familia en el único medio que tiene: Facebook.

Cruzó otra línea al señalarme en sus libelos, como lavador de dinero de procedencia inexplicable y otras babosadas de las que tiene CERO pruebas.

Amenaza con que si no le paro a lo que estoy difundiendo sobre sus trafiques cuando estuvo en el gobierno, me van a multar con 100 unidades de medida; esa es la retórica de burócrata fracasada que usa, pudiendo a través de su mensajero, que la “sanción” sería de $11,700 (once mil setecientos pesos).

No me dio oportunidad de responderle porque cobardemente, el recadero entregó su “advertencia” a personal de mi casa y salió corriendo estando yo ahí para “atenderlo”.

Entonces, le respondo por aquí para que su cómplice, Luis Gerardo Treviño -otro burócrata fracasado- me haga el favor, tenga la bondad y sea tan amable de ir arrastrándose a decirle lo siguiente:

Esa cantidad y cuatro tantos más, la doné ayer mismo a una Casa de beneficencia, a nombre de Sanjuana Martínez Montemayor, y agregué su domicilio en la calle Aranjuez 126, CP 66290, Colonia Valle de San Ángel, Sector Español, de Pedro Garza García, para que le vayan a dar... las gracias.

Resumen: Sanjuana comenzó todo esto; cruzó las líneas que ya expliqué y ahora se tira al suelo, victimizándose la pobrecita por lo que estoy publicando sobre su paso por la 4T.

No soy el único que la tiene en la mira:

- También la trae contra ella su ex protector, AMLO, quien le pidió en una Mañanera, que probara que el gobierno le exigió una parte de la indemnización a los trabajadores de Notimex, para financiar la campaña de CSP. MENTIRA VIL!!!!

- La presidente Sheinbaum, quien en una entrevista a La Jornada, dijo que es falso lo que publicó Sanjuana respecto al mismo tema.

- Igual la trae entre ceja y oreja, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidente de México, debido a la conversación telefónica que Sanjuana le grabó sin permiso. Este solo hecho es mucho más grave que todo de lo que falsamente me acusa, y más porque ingenuamente publicó que tiene una audioteca en su casa de la calle Aranjuez 126, CP 66290, Colonia Valle de San Ángel, Sector Español, en SPGG, con grabaciones que hizo a altos funcionarios del gobierno de la 4T, que lo siguen siendo en el sexenio actual.

- También se echó encima a Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la presidencia de México y ex dirigente nacional de MORENA.

Igual, al padre de Luisa María, Arturo Alcalde Justiniani, un destacado abogado laboralista y asesor sindical en México.

- A Mario Delgado, titular de la SEP, entre muchos otros personajes de la 4T.

Yo sí la tengo demandada por DIFAMACIÓN, con hartas y suficientes pruebas ante la Fiscalía General de Justicia de NL, órgano competente para estos casos y no la FGR a la que ella alude en mi contra tratando de intimidarme.

Como dijeron Chico Che y su paisano tabasqueño, el ex presidente AMLO: “Uy, qué mello, mira cómo tiemblo”.

Sanjuana no asistió a la primera audiencia del pasado 15 de junio convocada por la FGJNL, lo cual la pone contra la pared en ese proceso.

Cajón Desastre:

- Otras anclas que pueden hundir a quienes les sigan el juego, son Luis Gerardo Treviño y Patricia Pérez “La Papera”.

- El primero es otro fracasado burócrata en el gobierno de Samuel García y se hace pasar como “analista político” en ciertos medios donde DI-LA-PI-LA su supina ignorancia.

- La segunda es una activista sampetrina de pacotilla a quien ayudamos en su frustrada campaña por una diputación local. Igual que Sanjuana muerde la mano de quienes la arroparon en la 4T, “La Papera” hace lo propio con Grupo Detona y más medios.

- Había otros, pero sabiamente se alejaron de este argüende porque no se quieren meter en problemas, no solo mediáticos, sino también legales, pues voy con todo por Sanjuana y sus cómplices, TOPEN CHIVAS Y CHILLEN LLANTAS!!

- Mañana, sigamos disfrutando de la fiesta que nos trae el Mundial FIFA 2016.

- Tan tan.