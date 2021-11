Ante la ONU: Coahuila, ejemplo de impunidad

Este fin de semana estuvo en Coahuila el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés). La visita no atrajo tanto el reflector mediático pese a ser la primera visita en su tipo en territorio nacional.

El CED está desde el lunes pasado y en tema de desapariciones, Coahuila era parada obligatoria. Fue uno de 12 estados a los que llegaron o llegarán (la visita dura casi dos semanas) para reunirse con familiares, colectivos, funcionarios, expertos, defensores de derechos humanos, entre otros.

La visita, que había sido negada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es pues histórica. Es también, una esperanza para las familias frente a un clima de impunidad. Es también, una preocupación (aunque lo nieguen) para los gobernantes, pues de aquí surgirá un informe de las tendencias en materia de desaparición.

En ese tema, ocho colectivos coahuilenses firmaron un comunicado a manera de carta dirigida a Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del CED, y Albane Prophette Pallasco, secretaría Técnica. Ese comunicado bien podría ser un adelanto de que puede llegar a informar la ONU. Y es, por consecuencia, una visita que evidencia las prácticas corruptas e impunes del gobierno coahuilense. Y por ello, queda mal parado.

En su segundo párrafo, los colectivos van directo al problema: “Aunque a Coahuila la reconozcan como un estado ejemplo, podemos decir que el único ejemplo es el de la IMPUNIDAD”.

Después ofrecen cifras de desapariciones: del 12 de agosto al 12 de septiembre, oficialmente la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informa que en Coahuila hay un incremento de tres mil 679 nuevos reportes, de las cuales mil 269 se encuentran en estatus de desaparición o no localización. Esto significa que en promedio 122 personas desparecen al mes, es decir, por lo menos tres diarias. De las personas localizadas con o sin vida, no hay datos públicos sobre la naturaleza de la desaparición o no localización, solo discurso político mediático. Mientras que la Fiscalía de Personas Desaparecidas reportan 5 mil 488 con mil 891 personas sin localizar”.

Para los colectivos, la omisión de las autoridades prevalece pues no integran en las carpetas de investigación la información que nos aportan en las búsquedas en vida y que se han dado positivos en personas que se encuentran en situación de calle; “necesitamos que las autoridades les den seguimiento a esas líneas de investigación, a esos posibles positivos para poder localizarles”, dice.

En Coahuila se han recuperado por los colectivos (principalmente el Grupo Vida de Torreón), 115 mil fragmentos óseos y 700 kilogramos de fragmentos, sin contar lo que la fiscalía ya en operativos anteriores había recuperado.

Sobre el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), expresaron su preocupación de que en conjunto con la Fiscalía de Personas Desaparecidas, no se procure e integre la información ministerial a los procesos de identificación. Lo saben por experiencia: a la autoridad se le pierden los cuerpos.

En ese tema, existe el riesgo, dice el comunicado, que se emitan solo certificados de muerte desvinculados a los procesos de procuración de justicia, en donde simplemente se tipifique como homicidios particulares y no el delito de desaparición forzada. Eso, recalcan, perpetuaría la impunidad.

“Así como el que se repita la práctica de emitir certificados de defunción sin plena identificación y entrega de cuerpos, con tal de ‘dar resultados’. La estrategia de desaparición de personas está encaminada a desaparecer a nuestros Pueblos”, dicen los colectivos.

AL TIRO

En la visita del CED, también evidenciaron las malas prácticas forenses, donde las autoridades siguen desapareciendo a los desaparecidos, una y otra y otra vez.

También evidenciaron que hay más de 100 casos de desaparición forzada perpetrada por las distintas corporaciones policiacas del estado de Coahuila, desde el inicio de su operación como Grupo de Armas y Tácticas Especiales (G.A.T.E) en la administración del ex gobernador Rubén Moreira Valdez, seguida del cambio de nomenclatura a Fuerza Coahuila y al día de hoy en cualquiera de sus denominaciones: Policía Civil Coahuila (PCC), Policía Especializada Coahuila (PEC), Policía de Acción y Reacción (PAR) dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Policía de Investigación Criminal, Grupo Operativo Especial del Estado GOEE, estas últimas dependientes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Y también, que, pese al mal desempeño de las autoridades, en Coahuila se premia a los funcionarios que son cómplices de la desaparición, acción, omisión o aquiescencia del Estado. Se les premia como magistrados en el Poder Judicial para “seguir entorpeciendo el arduo camino hacia la justicia”. Lo dicen por el exprocurador Homero Ramos Gloria y el exsubprocurador de Desaparecidos, Juan José Yáñez.

Por eso, afirman, la impunidad es el principal problema.

Coahuila, entonces, queda mal parado ante la ONU.