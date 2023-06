Apelo a los adultos del mundo, si es que hay. No más abusos. Declaraciones de una idealista sin remedio.

Comenzaré esta columna con una suposición que engloba otras suposiciones: Somos adultos. Al decir eso, presumo un cierto nivel de conciencia, madurez, responsabilidad, criterio, fortaleza, determinación, y otras cosas. Al asumirme adulto tendré que saber que no puedo juzgar el estado mental de alguien por como me cae o por si estoy de acuerdo o no con su manera de ser. Tendré que aceptar que cualquier experiencia desagradable no es necesariamente un trauma, que tener necesidades no me hace ni dependiente ni codependiente, gaslighting no es tener un desacuerdo ni una discusión, que alguien tenga un conflicto conmigo no constituye por si mismo un abuso, sentirme ofendida no justifica mis comportamientos abusivos, y no es necesario “normalizar” todo.

Todos hemos caído en situaciones de abuso, acoso, fraude, maltrato, o traumáticas, y, aun siendo adultos, en ocasiones no hemos ejercido nuestra conciencia, lógica ni opciones para salir de dichas situaciones. Es más, a veces nos hemos metido casi a propósito y luego hemos declarado que el único culpable es el otro.