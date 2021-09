Apocalipsis Now

Leer y releer al maestro saltillense Julio Torri siempre es un placer. Sus textos son perlas, joyas únicas e irrepetibles en su concepción, belleza y fulgor. Prosa concentrada en la excelsitud de la fineza; si fuese comida, sería comida para astronautas. Hay un texto en el cual un profesor universitario de una institución poco renombrada, “pequeño de cuerpo, rubicundo, tartamudo”, tiene una cualidad la cual era muy apreciada en sociedad, nos cuenta en su texto Julio Torri: “carecía por completo de ideas propias.” Sólo repetía las ideas de los otros con exactitud de hielo.

Pero, un día su humildad fue premiada: el profesor tuvo una idea propia, “luciente y bella como un pececito rojo”. ¡Ah! Brillante el texto del esteta saltillense. Y abonando fertilizante a la parcela de la verdad y sin modestia de por medio, su servidor, quien esto escribe, periódicamente pues sí, si tiene ideas propias. No sé si buenas o malas o mediocres, pero si tengo ideas seguido. Y para acabarla de chingar, la mayor parte de ellas se cumplen. Por eso varios lectores como usted el cual me favorece con su atención hoy, cuando hay campañas políticas, siempre me preguntan de mi tirada de naipes y quien será la carta ganadora. Y lo anterior no obstante y muchas veces, con todos los momios en contra de dichos candidatos los cuales sin temor ni rubor de por medio, doy por ganadores.

No, no tengo “bola de cristal” para visualizar el futuro, pero si tengo ideas. Por lo anterior, hoy le voy actualizar el Apocalipsis. Actualicemos el Apocalipsis y documentemos nuestro “optimismo” al respecto. Como siempre, no quiero convencer a nadie. Sólo tome usted lo rescatable de este texto y deseche el bagazo. El bicho chino creado en laboratorio (afirmación del Premio Nobel de Medicina, el francés Luc Montagnier y luego, de la viróloga china, escondida en algún lugar del mundo, Li-Meng Yan) necesita alimentarse. Una araña necesita de moscas. Un humano necesita de proteínas para vivir. El bacilo necesita alimento...

Y usted y yo señor lector, somos su alimento. Si usted está infectado con semejante peste bíblica, usted al toser lo expele, lo expulsa. Y el bacilo, usted lo sabe, es de contacto, no viaja con el aire. Si usted tose sobre un superficie lisa, digamos una mesa, pues allí se queda el maldito bacilo, pero, en poco tiempo muere (horas). Pero si usted tiene el bicho, el virus se alimenta de usted... y de las vacunas las cuales dicen, sirven un poco como protección. Nada más. El bacilo es invencible al día de hoy. Y con las vacunas, se ha vuelto más fiero y letal.

El bacilo se alimenta de nuestro cuerpo y sangre y hoy, de las vacunas. ¿Creo en las vacunas? Absolutamente sí, pero no en estas. Se necesitan al menos 10 años de investigación para crear los fármacos potentes los cuales mantienen a raya a enfermedades perniciosas como el sarampión, la viruela. Pero insisto, no creo en las actuales vacunas de agua de horchata. El bacilo con su corona y virus tan terrorífico, está tan finamente diseñado el cual y muy maldito ha mutado y sigue mutando por cada ser humano mordido. Es decir, el bacilo evoluciona y es único como enfermedad en cada ser humano.

Esquina-bajan

Esta idea de su servidor hoy la compruebo con los dichos del investigador, el doctor en Química, Mauricio Comas García, co-líder de desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV2 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A pregunta expresa de si los niños deben de ser vacunados no obstante su corta edad, el científico dijo: “lo más probable es que las agencias reguladoras internacionales aprobarán la vacuna para esta población, lo cual resultará muy importante para poder cortar la transmisión de un virus que puede mutar en cada nueva infección...” Sin más comentarios o palabras hueras de mi parte. Fin.

El gigante asiático, China tiene alrededor de mil 393 millones de habitantes. Aquí y no en otro lugar nació el bacilo de laboratorio (Wuhan). Del cual no sabemos si éste se “escapó” por azar y descuido del laboratorio o bien, fue puesto en circulación deliberadamente (tesis la cual sostenía el ex Presidente Donald Trump). ¿Sabe usted cuántos muertos por la mordedura del bacilo hay en China al día de hoy, desde el funesto brote de Wuhan? 4,636 muertos. Ahora en letra redonda para no errar: cuatro mil seiscientos treinta y seis muertos. Al día de consultar la estadística. En una población de mil 393 millones de habitantes.

¿Es lógico? ¿O bien, cómo podemos explicarnos y entender lo anterior? Bajo una premisa sencilla: ellos lo crearon, ellos saben contrarrestarlo. El mundo ha cambiado y este ya no es mi mundo. Dígame primitivo, pero Netflix e internet apendejan. Yo con mis ideas y toxinas me siento a gusto y bien; sigo escribiendo con lápiz o pluma fuente sobre fino papiro italiano, sigo leyendo libros y en las noches más altas, admiro los cuerpos bellos y torneados de musas de papel en la desparecida “Playboy”.

No he visto ninguna serie completa en Netflix, no tengo internet por lo cual no he podido ver videos porno de la musa libanesa llamada Mía Khalifa. Soy un primitivo, lo sé. Pero, me jacto de ser inteligente y de tener ideas, como el pequeño maestro universitario del texto del escritor Julio Torri. Hoy, internet es inteligente, los algoritmos son inteligentes, los celulares son inteligentes, el bacilo chino es inteligente...

Letras minúsculas

Los humanos para desgracia nuestra, han dejado de ser inteligentes.