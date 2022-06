“Te lo pido por favor. Estoy muy caliente”. Esas palabras le dijo el marido a su mujer para apoyar la petición que antes le había hecho. “¿Qué no te puedes aguantar? –contestó ella-. Es la una de la mañana y me siento muy cansada. Déjame dormir”. “Te lo suplico –repitió él su rogativa-. Estoy demasiado caliente. Me la he pasado dando vueltas en la cama”. “Si tan caliente estás –adujo ella- ¿por qué ...