Aprendizajes

Vuelve el regocijo del encuentro. De acuerdo con informes de los gobiernos federal y estatales, se alcanzó la meta de la vacunación a toda la población adulta, mayor de 18 años. Aunque en Coahuila quedaron rezagados, sin vacunarse, al menos a 15 mil jóvenes quizá esta semana se les aplicará la dosis correspondiente; además crece el porcentaje de escuelas que se reincorporarán a clases presenciales. Sin embargo, sería un error pensar que la pandemia es cosa del pasado, eso hay que olvidarlo.

Cierto, entramos ya a una “normalidad” en la que lo que se recomienda es que permanezcan los cubrebocas, evitar tumultos, ventilación, sana distancia, si estás enfermo quédate en casa. Las normas de prevención siguen vigentes, aunque parece que estamos saliendo del tercer pico, no podemos descuidarnos y actuar irresponsablemente.

Pero con la llegada al semáforo verde los tumultos no han parado desde el sábado hasta ayer en la Ciudad de México y otras ciudades con motivo de la celebración del Día de Muertos y el Halloween.

Los costos de la pandemia han sido todavía incalculables, la cantidad de fallecimientos ha sido lo más doloroso, pero también se tiene la oportunidad de arribar a un mejoramiento de la medicina sin dejar de tomar en cuenta que este gobierno federal recibió un sistema de salud en pésimas condiciones con hospitales mal abastecidos, en condiciones muy limitadas, los sistemas de terapia intensiva misérrimos, indigentes, un primer nivel de atención espantosamente malo, en fin, condiciones muy desventajosas para enfrentar la envestida monstruosa de la pandemia.

Por otro lado, hay hechos en los que se cometieron equivocaciones, por ejemplo, el haber politizado el uso del cubrebocas, debió ponerse atención al conocimiento científico y aceptar la evidencia de que era necesario. Ahora, quienes usan mejor el cubrebocas son los niños, ellos nos dan lecciones en esto, aprendieron bien.

Cuando surgieron las vacunas el Gobierno Federal hizo un gran esfuerzo en condiciones muy difíciles para conseguirlas, no la vacuna que más se recomendaba pero no se conseguía, se adquirieron con eficacia las que estuvieron disponibles en el mercado, disponiendo de abundantes recursos públicos para ello. México tiene la gran ventaja de la alta inmunidad de la población que se está viendo para el país.

Aunque es sano que se hable de cuál será el futuro para el sector salud y qué lecciones hemos aprendido en casi dos años de pandemia, porque se van a presentar otras, viene el invierno y las infecciones por la influenza y la neumonía pueden presentarse y propagarse rápidamente, sobre todo por la falta de ventilación que impone el frío.

Esto no ha acabado, tenemos que estar informados, ser juiciosos y conscientes de que como colectividad hay una responsabilidad, aunque México puede estar en una situación muy favorable en el futuro. Hay que ver el porvenir con más optimismo porque vamos a entrar en una situación que se puede conducir mejor, esto no se ha acabado, ya que seguramente pasaremos de una etapa epidémica a una endémica, con cubrebocas, dos si es necesario sobre todo en situaciones en las que no hay buena ventilación. Si puedes evita los tumultos y vacúnate, hazlo para que no te infectes y no te mueras.

Honremos a nuestros muertos, pero trabajemos por un México mejor en la medida de nuestras posibilidades.

Espero la recuperación del profesor Higinio González.