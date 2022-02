¿Tú también tienes un suéter que te resuelve los problemas de la vida? Siempre he tenido uno o más. No tiende a ser el suéter más bonito ni elegante, aunque el mío actual es casi nuevo y sí muy bonito. Lo que puedo garantizar es que en algún momento será viejo y desgastado y lo seguiré usando como si fuera cuando menos aceptable. Para mí, siempre es un suéter largo, suelto, y muchas veces beige. Es el suéter que me pongo cuando necesito ser abrazada y acompañada. Y no, no sé cómo es que le asigno ese papel a una prenda de ropa.

Ayer le decía a un maestroamigocómplicedevida que es raro que yo esté sola, en la vida. Siempre hay gente. Amistades, hijos, nietos, compañeros de teatro, staff... aunque no estén cerca físicamente, no estoy sola. Y sin embargo sé que, desde una edad muy temprana, siento que vivo una profunda soledad. No creo que sea un “mal” que yo padezco, sino algo que todos tocamos de alguna manera. Creo que es una condición natural de vida, algo que es muy real. Al final de cuentas, cada camino es único e individual.

Mi vida y tu vida tienen sus senderos, sus procesos. Vemos el mundo de maneras distintas. Es más, vemos mundos diferentes totalmente. ¿Cómo no sentir en lo más profundo que estamos totalmente solos?

Cuando le hablé a mi maestroetc de mi sensación de soledad, él respondió, “Así hay soledades”. Extrañamente, esa manera de reconocer mi soledad me hizo sentirme algo más acompañada y menos sola. Irónico, tal vez, pero así me siento cuando me pongo mi suéter beige.