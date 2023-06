El luto volvió a la música esta semana el martes con la muerte a los 83 años de edad de Astrud GIlberto, intérprete de la legendaria canción de la bossa nova “La chica de Ipanema”.

Fue la sobrina de la cantante, Sofía Gilberto, quien también se dedica a la música, la persona que anunció el deceso de su abuela por Instagram: “Estoy aquí para darles la triste noticia de que mi abuela, Astrud Gilberto, se convirtió en una estrella hoy y está junto a mi abuelo, Joao Gilberto. Fue una pionera y la mejor. A los 22 años dio voz a la versión en inglés de “La chica de Ipanema” y alcanzó fama internacional”.

La versión de Astrud de “La chica de Ipanema” vendió más de cinco millones de copias y contribuyó a popularizar la voz del bossa nova convirtiéndola así en una de las mayores estrellas de Brasil en las décadas de los 60 y 70; grabó 16 álbumes de los cuales obtuvo un premio Grammy a la grabación del año 1965 y colaboró con músicos y cantantes que van del aún vigente productor Quincy Jones y el desaparecido George Michael, entre otros más. En 2008 se le concedió el Grammy Latino a la Excelencia Musical por su trayectoria musical. Descanse en paz.

Un día después de esta pérdida, muy a la manera de como dicen por ahí: “el show debe seguir” y en lo que en México el Spotify y los medios siguieron dándole vuelo a los corridos tumbados y una figura de influencia musical muy cuestionable como Peso Pluma, en Estados Unidos la misma aplicación musical dio a conocer su playlist de canciones del verano entre las cuales destacan las siguientes:

1) ‘BABY DON´T HURT ME’-David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray

Con la mano, entre otros, del famoso DJ de 55 años de origen francés, esta rola que desde ya se perfila como uno de los grandes éxitos del verano que aún no comienza de manera oficial teniendo como parte medular un clásico de los 90 también del género de dance electrónico pero que puso en los cuernos de la luna al cantante Haddaway, originario de Trinidad y Tobago que popularizaron en el cine la dupla de comediantes Will Ferrell y Chris Kattan en la comedia de culto “Noches de Reventón”, de 1998.

2) ‘DANCE THE NIGHT (FROM ‘BARBIE THE ALBUM’)-DUA LIPA

Hablando de cine, aunque su estreno se espera hasta el próximo mes de julio, ya desde ahorita hace olas este tema de la cantante británica que ya pisó con éxito suelo mexicano de la cinta basada en la popular muñequita donde también participa el actor que interpreta en ella a Ken, Ryan Gosling, retomando su faceta musical que se remonta al Club de MIckey Mouse de Disney y la cinta musical “La La Land” (2016).

3) ‘CRUEL SUMMER’-TAYLOR SWIFT

Aunque hablando de bandas sonoras este título nos recuerda el tema homónimo interpretado por las chicas inglesas de Bananarama en el clásico “Karate Kid”, de 1984, estando ya de gira que para agosto próximo estará también tocando escenarios mexicanos, anticipa otro éxito de esta cantante de moda.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx