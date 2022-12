﻿Ataque a Ciro Gómez Leyva: un acto en contra de la libertad

El atentado de anoche contra el periodista Ciro Gómez Leyva no debe ser trivializado por la Presidencia de la República, sino investigado con toda seriedad

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció ayer, cerca de la media noche, haber sido víctima de un atentado perpetrado por dos individuos a bordo de una motocicleta quienes dispararon con arma de fuego en contra de la camioneta que conducía.

Para fortuna del comunicador, el blindaje de su vehículo detuvo los proyectiles y por ello salvó la vida. Gómez Leyva dio cuenta de los hechos a través de su cuenta de Twitter y acompañó la publicación con una serie de imágenes que muestran al menos cinco impactos de bala en el parabrisas, una ventana y el cofre de su camioneta.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”, señala el mensaje publicado por el periodista.

Por la hora en que ocurrieron los hechos, por las circunstancias que lo rodearon y por las primeras apreciaciones de Ciro, parece claro que no estamos ante un suceso fortuito, ni ante un “accidente” o una “confusión”. Tampoco ante una “bala perdida” que circunstancialmente impactó el vehículo del comunicador.

Se trató, según indica la evidencia, del intento de asesinar a uno de los periodistas con mayor audiencia de la radio y la televisión nacionales. Lo anterior, en medio de la peor ola de violencia que ha padecido el gremio en México y que implica la acumulación de 37 homicidios perpetrados contra comunicadores en lo que va del presente sexenio.

Las autoridades, a quienes el propio comunicador ha alertado, deberán investigar los hechos y, en términos ideales, dar con los perpetradores a fin de esclarecer el móvil del atentado. Tendrán que realizar una investigación pulcra cuyos resultados convenzan.

Lo que no puede ocurrir es que el hecho se trivialice, tal como acostumbra hacerlo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina, quien emplea una retórica que busca trasladar al pasado la responsabilidad de los hechos del presente.

La libertad de expresión se encuentra bajo asedio en nuestro país desde hace mucho tiempo, pero claramente en la actual administración se ha exacerbado el discurso de odio y la beligerancia hacia los comunicadores. En buena medida, ello ocurre por la actitud de un gobierno que, lejos de cumplir sus obligaciones constitucionales, legales y convencionales, se dedica a estigmatizar periodistas, hostilizar medios y provocar que sus seguidores imiten su conducta.

Cabría esperar que el atentado de anoche contra Ciro Gómez Leyva constituya un llamado de atención que provoque un viraje en la política de criminalización del oficio que este gobierno ha mantenido y que, al menos de forma indirecta, se ubica detrás de lo ocurrido porque alienta la idea de que puede atentarse impunemente contra los comunicadores.