“Atontados”, rusos navegan como Pyotr por su casa

Ustedes la podrán escuchar en los videos que acompañan a este artículo. Se cuidó muy bien de no usar esas expresiones al aire, pero me lo dijo en la llamada que sostuvimos hace apenas unas horas.

SIN FB NO SE PUEDE VIVIR

Tomó estas fotos y videos, fueron tomados en exclusiva para este su irreverente servidor y son muy inusuales, no tanto por las apresuradas tomas ni por las locaciones, sino porque debido precisamente a las palabras con que define el estado de sus compatriotas, son pocos quienes atreven a hacerla de “corresponsales” en medio del atroz sistema represivo que ha impuesto Putin al país donde gobierna desde hace 22 años.

El único lugar del mundo donde A&F no aplica dicha medida es Rusia, pues es bien sabido que aquí, los gorditos -hombres y mujeres, son parte -y protagonistas tambien- de la escena.

Quizá esta medida -que contraviene la petición del presidente norteamericano Joe Biden- se deba a que quiere recuperarse de los desastrosos resultados que ha obtenido en los últimos tres años, que según expertos minoristas a quienes consulté, se deben en mucho a la discriminación de su presidente, quien hizo pública la NO PREFERENCIA de esa marca hacia personas de talla XXL.

Pero la última marca de tiendas minoristas que se ha retirado de Rusia es el gigante sueco de la moda -H&M- que al igual que Nike, Burberry y muchas otras, aluden para su cierre el hecho de que no pueden garantizar la entrega de productos a sus clientes dentro de este país.

La empresa española fue de las últimas en acatar las medidas impuestas por el “Occidente” y sus directores no tuvieron más remedio que sumarse al boicot contra Rusia.

Ahí, mi BigData -que por cierto, es de origen ruso y no un “espía israelí” como me acusó un fanático rojillo que vive en Monterrey, que se dice “periodista” y que se apellida Guillén- detectó que Rusia se avejenta cada día más.

Sin embargo, Rusia no es propiamente un país de jóvenes. Los últimos datos de su conformación demográfica son la mar de confusos, comenzando por el hecho de que las más recientes cifras oficiales datan del año 2013.

Desarrolladores de sistemas en materia de redes los hay aquí por montones y no se necesita ser funcionario o técnico en alguna de las empresas del Estado ruso o privadas, para desplegar sus habilidades cibernéticas.

Así se lavan el coco entre sí los oficialistas y los viejos, mientras se toman el vodka de las 5 de la tarde a buen resguardo, porque afuera ni cómo, con los 10 grados C bajo cero que imperan como promedio en estos invernales días de San Petersburgo.

Qué bueno que ya no haya ventas de BMW ni Mercedes ni Peugot , porque así las marcas rusas -tan “bonitas”, por cierto- ganarán mercado.

Lo mismo dicen de Coca Cola y al saberse que ya no hay más Netflix ni Disney Channel, se regocijan -los viejos- de haberse librado del cine pernicioso de occidente y de la “aberrante” programación de Spotify, también.

Los abuelos no tienen empacho en denunciar ante la temida policía rusa, a los nietos que sorprenden conectados a Facebook y otras redes sociales occidentales, a través de plataformas y sistemas como CyberGhost VPN.

Estos viejos son auténticos espías al servicio de su “querido presidente”, según me dicen Svetlana R. y otros amigos míos, de los tiempos que vivimos allá.

Esto da lugar a que los viejos que pertenecen a la era “ vegetal” y no “ digital ”, son los que están siendo presas de la propaganda del “ Zar Vlad ”, pegados a la TV y la radio oficiales, que les ensarta por ojos, oídos y por todos lados, la chupaleta de que la guerra en Ucrania no es una invasión, sino una recuperación de territorios.

LA “FUGA A OCCIDENTE”

Entonces, conectarse a las redes sociales occidentales no es propiamente una actividad clandestina, porque la practican muchísimos rusos. Sí lo es -al mismo tiempo- porque quienes son sorprendidos conectados a CyberGhost VPN, se salen de ahí y se meten a otra y a otra y a otra, hay cientos de estas opciones... todavía.

Hasta hoy es incontrolable por el gobierno la llamada “fuga a occidente” de los rusos, pero sobre los ellos se cierne ominosa la amenaza de que el poderoso desarrollo de inteligencia artificial promovido por Putin, rinda frutos muy pronto.

Svetlana R. me dice que mientras eso no suceda, ella -y otros amigos míos- seguirán realizando su rol de “corresponsales” en un país que NO QUIERE LA GUERRA.

CAJÓN DE SASTRE

“Abrazo con toda mi alma a nuestros queridos y valientes hermanos rusos”, dice la irreverente de mi Gaby... y yo también...

MAÑANA: Rusia retiene dólares a sus ahorradores.