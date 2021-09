Aunque suene a cliché

¿En qué momento llegó el otoño? Hace un par de días estaba reprochándome el no estar tirada en el sol de verano para broncearme un rato, aunque fuera en el patio. Pero estar en mi patio... bueno, no lo he retomado del todo. Si sigo así de no darme cuenta del paso de los días, será diciembre y tendré prendido el clima del consultorio.

En cualquier momento, las tiendas tendrán a disposición pinos y demás adornos de navidad. Pero falta Halloween y Día de Muertos y Día de Gracias. Y el solsticio de invierno. Creo que falta más. No me di cuenta en qué momento pasó el verano. Entró un frente frío y me dijeron que ese día era el primer día de otoño. Equinoccio y en luna llena y yo en una distracción marca Acme. ¿Pues qué estoy haciendo con la vida?

Hace muchos años me comentó un hombre que tomaba clases de inglés conmigo que acababa de escuchar en la tele a alguien decir que entre más viejos somos más rápido pasa el tiempo. Eso fue hace más de 15 años y en ese momento me declaré MUY vieja. ¿Qué tan vieja puede llegar a estar una? Porque ya pasa el tiempo más rápido aún. O será que no alcanzo a ponerle atención.

Me he escuchado más de una vez decirle a una madre joven, con hijos pequeños, “No te preocupes. Mañana tendrán 30 años y seguirán igual de problemáticos”. Y ¿qué tal los memes que dicen, “Un día eres joven y al día siguiente...”? Ya andamos cayendo, ¿o no?

Insisto, a 8 meses de pandemia yo juraba que había envejecido 20 años. A 19 meses, pues solo le pido a la vida que esté ganando, estemos ganando, algo de sabiduría con la “edad”.