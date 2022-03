Avance sin atender semáforo

Ya están –en la guerra– las sanciones económicas. Ya está la exigencia mayoritaria de las naciones de detener el fuego ahora y de retirar las tropas ahora. Ya se dan pasos para reforzar defensa desde el exterior.

Ya hay también conversaciones que logran vías de salida hacia refugios en Polonia, sin riesgo de ataques a los ucranianos que emigran, después de haber esperado sesenta horas de frío en la estación del tren. Pero hay también el aviso de que hay un dedo levantado sobre un botón, en una alarma total para activar la violencia máxima.

Acorralar y paralizar economía no parece disuadir al ofensor. Se avanza hacia el derrocamiento sin semáforo. La resistencia es local y abatible.

Se busca evitar precipitaciones para que no se levante la espiral violenta hasta niveles imprudentes. Volodimir, de Ucrania, reclama diálogo con Vladimir, de Rusia. El diálogo de ambos líderes tocayos –Zelenski y Putin– es señalado por el ucraniano como una necesidad inaplazable. Esa comunicación de alto nivel, de escucha recíproca, podría encontrar una salida hacia un acordar sin matar.

REVERDECER CAPITALINO

Ya sin restricciones, desde el próximo lunes en CDMX. El semáforo de COVID se pone en un tono de verde bandera.

El alto porcentaje de vacunación es lo que cimenta la decisión, aunque todavía hay cifras de contagios y decesos pataleando en las gráficas estadísticas.

Se expande la sensación de que ya la pandemia puede estarse convirtiendo en endemia, es decir, con virus presente pero controlado, como el de otras enfermedades que se contagian menos y no se agravan.

Esperemos que no haya sorpresas de oleaje inesperado al desechar las precauciones con una precoz normalidad, traída de los cabellos.

GENERACIÓN PASCUAL

Precisamente en estos momentos planetarios, toda la humanidad tiene la experiencia común del límite, del término, de la cesación de la vida.

La pandemia es, en la existencia de esta generación, una conciencia de fugacidad. Lo efímero es captado en su experiencia existencial. Las constantes noticias de decesos cada vez más cercanos, hasta tocar lo familiar, le borra cualquier falsa ilusión de perennidad.

Y más en estos días en que está planteada –de una manera directa y clara– la amenaza de destrucción nuclear como único aparente recurso suficiente, frente a sanciones paralizadoras de estrangulación múltiple.

Lo que se había captado como endeble situación personal es visualizado, ahora, en amplitud de humanidad, como extinción posible generalizada.

Es la presente una generación pascual que vive su cuaresma coyuntural de incertidumbre y vulnerabilidad.

EL OBSTÁCULO ES EL CAMINO

Ha sido muy leído y aprovechado el libro de Ryan Holiday. La manera de reaccionar frente al obstáculo ha sido turbulenta y enfermiza. Asustarse, deprimirse, desesperarse, echar culpas, desestimarse, decepcionarse, evadirse, enfurecerse... y otras parecidas.

La visualización más útil es la de la carrera de obstáculos en la que el corredor no se detiene, no le da la vuelta, no lo abandona, no se devuelve, no se queda inmóvil, lamentándose y acusándose sino que cada obstáculo es afrontado y superado con un salto atlético y elegante, victorioso y regocijante acercándolo a la meta.

Pandemia y guerra, sumados a muchos obstáculos, pueden aceptarse como grandes oportunidades contemporáneas de superación y de mejoramiento. En ellas se abren horizontes insospechados para una plena realización personal y comunitaria, por haber sabido hacer del obstáculo un camino...