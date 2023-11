‘Barida... Bagüigua... ¡BADIRAGUATO!’, la mala pronunciación de AMLO

Durante la administración de Enrique Peña Nieto millones de mexicanos nos burlábamos de los desatinos del entonces presidente. Hasta López Obrador, que tiene en un altar al ex mandatario priista, hacía relajo de aquello que Peña dijo a los periodistas que lo acompañaban a Ixtepec para verificar los daños provocados por un sismo: “Estamos por bajar aquí en Oaxaca. Ya estamos como a un minuto para aterrizar... no, menos, como a cinco minutos”.

La burla fue mayúscula y Peña nunca pudo sacudirse la fama de tonto, de improvisado, a más de la de corrupto que se ganó muy justificadamente.

Nunca imaginamos en aquel entonces que en realidad teníamos a un presidente responsable; que ofrecía resultados innegables en cuanto a obras de infraestructura; con un crecimiento económico notable; que implementó reformas estructurales que nos conducían por la senda de la modernidad; que atacaba frontalmente a los grupos del narcotráfico; que gozaba de una gran imagen internacional, al grado que la revista “Time” lo escogió para una de sus portadas y que tenía como encabezado: “Salvando a México”.

Pero algo muy malo hizo Enrique Peña que finalmente mereció el repudio de millones de mexicanos. Con tal de salvar el propio pellejo, selló un pacto de impunidad con Andrés López Obrador a cambio de facilitar su llegada al Palacio Nacional.

Pero si Peña Nieto daba material abundante para el escarnio público, hoy López Obrador nos ofrece carretadas de barbaridades y sandeces. Primero dijo que México se fundó hace 10 mil años; después exigió al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco I, que pidieran perdón a los “pueblos originarios” de México por los abusos cometidos durante la Conquista, hace 500 años. “Yo lo voy a hacer también porque después de la ‘Colonia’ (sic) hubo mucho abuso a los pueblos originarios”, dijo AMLO ignorando que si alguien fue represor de los pueblos indígenas fueron, en primer lugar, los aztecas, y, en segundo lugar, el propio Benito Juárez quien liquidó a más indígenas que en la época de Cortés. Por si fuera poco, López se equivoca al decir que ahí hubo una Colonia, como sucedió en otros países como Estados Unidos. Aquí se estableció un nuevo reino con sus propias leyes y con un marcado mestizaje.

Muchos pueden pensar que el último ridículo hecho por nuestro presidente fue al no haber podido pronunciar correctamente el nombre del pueblo donde vieron la luz primera narcotraficantes de la talla de Joaquín “El Chapo” Guzmán o Rafael Caro Quintero. Pero más que ridículo, López fue a rendir pleitesía a aquellos que han sembrado el terror en el país entero y que han envenenado a generaciones enteras con el tráfico de sus drogas.

Andrés Manuel ha ido a Badiraguato más veces de las que ha ido a brindar auxilio a los guerrerenses desde la llegada del huracán Otis. La ocasión última, la séptima, fue a entregar una carretera de 140 kilómetros en la ciudad.

Badiraguato tiene 6 mil habitantes, no tiene ningún valor estratégico para el país, no produce litio ni gas, no hay industria ni obreros que necesiten traslado. Badiraguato sólo produce narcotraficantes y muerte. El presidente, en cada uno de sus viajes, llega ofreciéndoles abrazos e impunidad, a cambio de que establezcan con él un pacto político que ayude a mantener a Morena en la presidencia.

En la región sureste de Coahuila decenas de automovilistas pierden la vida anualmente en el peligroso tramo de Los Choros. No muy lejos de ahí, cientos de obreros llegan tarde cotidianamente a sus trabajos por la falta de la ampliación a cuatro carriles en solamente 10 kilómetros de la vía Saltillo-Derramadero. Pero López no se digna a ofrecer su mentada transformación en nuestra tierra, y presta oídos sordos a quienes le exigimos equidad presupuestal, respeto al pacto federalista, apoyo real y no sólo de palabra a los damnificados de su administración.

El descontento hacia la 4T ha crecido en todo el país y es evidente. Ojalá que pronto llegue el día en que Andrés Manuel López Obrador, José Ramón y Andrés López Beltrán, Claudia Sheinbaum, Hugo López-Gatell, Manuel Bartlett, y el resto de esa camarilla criminal integrada bajo un solo partido, sean encerrados en la cárcel del desprecio de todos los mexicanos.

