Barren y trapean con INE y TEPJF

Como dice “Paz Neruda”: NO MMS.

Como pintarrajeó el grafitero “Paz Neruda” en uno de los vagones del Tren Maya: NO MMS.

Hizo del conocimiento de dicha autoridad la “consulta popular” que Vivianne Clariond, regidora de dicho municipio, realiza para mover a la ciudadanía en contra de la Refinería de Pemex, que ella y su jefe el alcalde Miguel Treviño quieren mover fuera de Cadereyta, desde donde descarga toneladas de veneno al medio ambiente.

La intención es buena, pero tiene cero de posibildades de lograr algo, toda vez que el tema de la refinería es del ámbito federal y debe moverse por ese lado, no por el estatal y menos por el municipal, como pretenden Vivianne y Miguel

Víctor considera que se trata de un acto de proselitismo vil en plena veda electoral.

Beatriz Adriana y el director jurídico del IEEPC, Michael Banda, coincidieron en que así luce el asunto, pero desalentaron las intenciones de denuncia de Víctor al explicarle el burocrático procedimiento que le espera y que, sabiendo la pena impuesta a Samuel García, al MC y que tendrá que pagar también Mariana -pobrecitos ellos- ni caso tiene que el candidato ciudadano sampetrino pierda su tiempo.

Doliente patetismo

Esa es la realidad primitivista que vive México en materia electoral.

La nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, tiene nexos probados de ella y su familia con los hijos del presidente López Obrador.

Ante semejantes antecedentes de la sonorense, nada bueno para el electorado puede esperarse de ella ni de quienes conforman el nuevo aparato que regirá el proceso electoral del próximo 2 de junio.

Cajón de sastre:

- Citando de nuevo a “Paz Neruda”: NO MMS.

- Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván.

Dedicado a Mrs. Cachanilla, a quien ayer fueron a buscar sus ex amigos del Club Madrugadores de Mexicali, pero la vituperiosa variopinta ex panista y hoy más morenista que el Papa Andrés Manuel I El Justo, no quiso abrirles el portón; a lo mejor porque se había ido a Mérida, donde a menudo suele esconderse.