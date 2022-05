Bienvenido, presidente, a estas bárbaras, sedientas e inseguras tierras del norte

Le platico, don Andrés Manuel, con su venia y la de mis sufridos lectores. ¡Arre!

La madrugada del 28 de marzo de 1973, exactamente 35 familias se asentaron en las faldas del Cerro Topo Chico de Monterrey y formaron un predio que lleva por nombre la más famosa frase del caudillo del sur, Emiliano Zapata.

Cuatro líderes visibles tuvo ese movimiento. Uno de ellos entró en conflicto con los otros tres y en 1991 formó un partido político de los llamados satélites que giran alrededor del que le toca estar en el poder.

Primero fue rémora del PRI, luego -cuando Fox ganó las elecciones- lo fue del PAN, después otra vez del PRI y terminó gravitando en la órbita de Morena.

Ese líder sempiterno está considerado como de los más nefastos vividores del sistema político mexicano, pues desde que se separó del predio urbano al que ayudó a fundar, se la ha pasado de diputado local, federal, senador y viceversa.

“CULTURA” DEL NO PAGO DE SERVICIOS NI IMPUESTOS

Entraron en conflicto cuando el que traicionó los principios de ese movimiento, promovió entre los habitantes del predio, conectarse clandestinamente a los servicios de luz, agua, drenaje y en un tiempo hasta del gas.

Comenzó a ganar adeptos a sus causas partidistas electoreras, entre familias que recibían dicho beneficio a cambio de asistir a manifestaciones, plantones, marchas, protestas y a las urnas, para apoyar a los partidos con los que el líder de marras sigue haciendo alianzas que le permiten mantener el registro de su partido.

En el predio de la frase de Zapata hay 1,500 familias que no pagan esos servicios.

LE PARTEN SU MANDARINA A AGUA Y DRENAJE Y A LA CFE

Muchos de esos “beneficiarios” son dueños de comercios que le están dando en su mera madre a los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y a la CFE.

El número se triplica, incluyendo a las zonas que colindan con dicho predio, hasta donde llegan los tentáculos de dicho líder y de su camarilla, que ofrecen agua y luz gratis a quienes acepten pagar el favor asistiendo a cuanto evento sean convocados.

Aproximadamente ¾ partes de quienes viven en el predio tienen en el frente de sus casas y comercios, el logo del partido, señal ante los inspectores y verificadores de agua, drenaje y energía eléctrica, de que a sus ocupantes no se les puede tocar ni con el pétalo de un corte de servicios.

ONAPAFFA

Para joder más al erario, muchos ocupantes de esas viviendas manejan vehículos de medio pelo y hasta de lujo, importados ilegalmente o nacionales, que en lugar de las placas que portan los vehículos de los humildes mortales, lucen orgullosos los números y letras de ONAPAFFA, la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, con la cual el citado partido tiene un convenio que fomenta el NO pago de tenencias, tarjetas de circulación ni placas.

¿POR QUÉ TANTA DESFACHATEZ?

Los fundadores que siguen viviendo en esa comunidad son partidarios de la regularización de los predios que ocupan, con el consecuente pago de los servicios.

Pero solo tienen a ¼ parte del total de los habitantes de ese lugar, porque el resto ha caído en las garras de otro líder.

Con todos los gobernadores que ha habido desde tiempos de Salinas de Gortari han tratado de regularizar su situación, pero se topan en pared.

Una anécdota para ilustrar lo anterior: durante el gobierno del panista Fernando Canales Clariond, su secretario de gobierno, José Luis “Coco” Coindreau, les respondió que no podía hacer nada por regularizar a los del NO pago de servicios, porque el gobernador le pagaba para evitar manifestaciones en la Explanada de los Héroes.

Desde entonces, a todos los gobernadores de NL, el dueño del partido les ha cambiado votos y “tranquilidad” por NO pago de servicios, solo que parece que el chistecito no le va a durar mucho.

En la actual legislatura de NL, ese partido tiene solo a una representante.

En el Congreso de la Unión, tiene apenas a 15 y en el Senado a 5.

DESPRECIO PRESIDENCIAL

En el resto de México su presencia es irrisoria y el mismo presidente pareciera irlos despreciando cada vez más, a juzgar por lo que ocurrió en 2018.

En las más recientes elecciones, su aliado Morena hizo contra campaña a los del partido del cual les platico y también a los del PVEM, mediante el lema “marca 4 de 4”, para acaparar los votos a su favor.

ESCASEA AGUA Y SEGUIDORES SE LA ROBAN

El NO pago promovido por el líder y su partido provoca que el desabasto de agua tenga efectos catastróficos en el predio que ayudó a formar y en las zonas aledañas donde hay gente que es protegida por él y sus huestes.

Las cuadrillas de mantenimiento de Agua y Drenaje no pueden entrar a las zonas controladas por dicho líder y debido a ello, las tuberías hacen agua por todos lados.

Esto afecta no solo a los habitantes de esa zona, sino a los de todo el Estado.

Los drenajes sanitarios están tronados por la misma causa: falta de mantenimiento.

¿Y LA LUZ?

Tampoco pueden entrar las cuadrillas de la CFE.

Como los usuarios de ¾ del predio no pagan servicios por no estar regularizados, las dependencias de agua, drenaje y luz les corresponden con la misma moneda: no atienden sus problemas técnicos.

Así, pagan justos por pecadores, porque los líderes que SÍ pagan sus servicios, tienen al lado, al frente y atrás de sus viviendas, a vecinos que por ser partidarios y beneficiarios del líder y de su partido, no están regularizados.

Al no entrar las cuadrillas a dar mantenimiento a las manzanas donde viven los que SÍ pagan agua y luz, resultan igual de jodidos.

DIVIDIR A LA IZQUIERDA

Este líder entró en conflicto con los otros tres -que continúan con el movimiento original 49 años después- porque fue alentado por el presidente Salinas de Gortari para que formara un partido que dividiera a la izquierda mexicana.

Dicho partido nació como una manera de diluir a los socialistas, que amenazaban con llegar al gobierno en 1988, de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas y del Frente Democrático Nacional, que fue conformado por puros ex priyistas.

En el predio a las faldas del Topo Chico siguen viviendo los otros tres líderes con sus respectivas familias.

El que los dejó para formar el partido, por supuesto que no volvió a pararse por ahí. Se volvió un capitalista consumado a pesar de navegar con bandera de rojillo.

HISTORIA DE UNA RÉMORA POLÍTICA

El partido de este camarada -que se autonombra comunista, todavía- perdió el mismo año en que fue formado, debido al escuálido arrastre que mostró en las urnas.

Pero inmediatamente lo recuperó, merced a sus buenos oficios con el presidente Salinas de Gortari. Es que ambos fueron compañeros en la Escuela Nacional de Economía.

El tema sale hoy a la palestra porque dicho personaje “contribuye” a agravar el desabasto y los cortes de agua que sufre una de las áreas metropolitanas más pujantes de México: la de Monterrey.

SE HA EMBOLSADO $6,900 MILLONES ENTRE 1991 Y 2021

Desde su fundación y hasta el 2021, se ha embolsado la friolera de $6,900 millones de pesos por concepto de prebendas que los contribuyentes pagamos a los partidos políticos.

Su dueño tiene 76 años y encabeza a la cúpula que lo explota desde que tenía 44 de edad.

Merced a una reforma estatutaria buscó en el 2020 volver a reelegirse por 12 años más, es decir, del 2023 al 2035.

Pero en febrero del 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial le dio palo a esa enmienda, que de haber fructificado le hubiera permitido acumular 45 años mangoneándolo.

EL SALINISMO VIVE

Juan Pablo Navarrete Vela, investigador de la Universidad de la Ciénega de Michoacán, considera mediante consultas hechas por mi BigData, que dicho líder siempre ha sido salinista, a pesar de que convenencieramente se ha declarado zedillista, foxista, calderonista, peñista y hoy, morenista.

Navarrete Vela asegura que ese movimiento político siempre ha sido una fuerza minoritaria y de escaso crecimiento, que sobrevive vendiéndose al mejor postor en los procesos electorales.

CAJÓN DE SASTRE

“¿Cómo la ´beisbol´, señor presidente? ¿Verdad que este líder y sus secuaces no tienen madre?”, remata la irreverente de mi Gaby.

IMPORTANTE: El contenido de este artículo fue supervisado en lo legal por los abogados Martín Martínez y Juan Pablo Sada. Dicho sea lo anterior por si alguien se siente aludido y se pone el saco...