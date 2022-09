La vida está repleta de sentires no agradables. “Supéralo”, nos dicen. Cuando tenemos tristeza, o pasamos por tiempos difíciles. Cuando el dolor nos deja sin motivación. Nos piden que superemos la pérdida de seres queridos y la pérdida de relaciones amorosas. Nos piden que superemos la traición, el abandono, el rechazo. “Sé fuerte,” exigen. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa que no soportan que estemos mal? ¿Qué pasa que nosotros mismos queremos constantemente sacudirnos los malestares y vivir como si no pasara nada?

Pienso que todo lo que nos sucede, lo bueno o malo, al hacer el trabajo personal adecuado, se incorpora a nosotros y se vuelve parte de quienes somos de ese momento hacia adelante. Es un proceso duro, largo, retador, y doloroso, pero vale la pena crecer para convertirnos en todo lo que podemos ser. He visto quienes que salen de derrotas terribles, no necesariamente para volver a ganar, pero sí para volver como personas más maduras, grandes, honestas, y vencedores. Y con esto no me refiero a los clichés de moda (guerreros, luchones, etc.), sino a aquellas personas que pasan por los retos y salen cada vez más vivas.

Escucho a gente que piensa que estar vivos significa disfrutar, estar en paz, existir sin problemas. Suena lindo, pero sería una vida muy parcializada. ¿Cómo creceríamos, cómo aprenderíamos, cómo maduraríamos, si no tuviéramos situaciones que incorporar a nuestras experiencias, retos que nos hagan abrir nuestras posibilidades de creatividad ante la supervivencia, particularmente emocional?

Les deseo a todos una vida llena de retos. Y que no los superen, sino que los incorporen.