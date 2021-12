Café Montaigne 226

“Santa”, la novela del maestro Federico Gamboa, es un manjar inagotable. De sorpresa en sorpresa nos mantiene en un vilo, en el filo del viento y de la butaca de lectura, su prosa y sus andanzas. Prosa y andanzas maduradas en eso llamado vida. Vida la cual hoy se mantiene de lado, se abomina de ella. ¿Hoy? Hoy se “conoce” el mundo todo a través de la pantalla plana de un “celular inteligente”, lo cual debe de tener algún significado para los jóvenes humanos virtuales de esta generación.

¿Nombre es destino? No siempre. Pero, al menos para mí, sí influye y mucho en el devenir cotidiano del ser humano. No sólo la siguiente teoría es bíblica, no; está presente en el entramado intelectual del ser humano todo el tiempo. Lo recomiendan los mismos terapeutas, los psicoanalistas y claro, los buenos y grandes doctores. Esos médicos de cuerpos y almas: usted también es lo espetado, sus palabras proferidas día con día. ¿Quiere atraer dinero, salud y prosperidad? Pues háblele bonito a la salud, al dinero y al fruto de la prosperidad.

¿Quiere usted ser sano? Yo tengo años realizando un mantra. Tengo años de mi vida con el siguiente mantra: cuando me baño, invariablemente le hablo a mi cuerpo. A mi enjuta humanidad. ¿Siempre me resulta? Casi siempre. Es decir, cuando me baño, le voy hablando a cada parte de mi cuerpo: al cabello le digo y lo apapacho, con lo cual sigue creciendo; a mi maltrecho hígado por tanto tomar alcohol en mi patética vida, pues le digo de no enfermarse, de tratarlo mejor y claro, de su deber por orden de Dios, de seguir funcionando perfectamente. Y así me voy de pata en pata, de mano en mano, de pelo en pelo de mi barba...

¿Y el nombre propio? Pues es lo mismo. Lea, señor lector. Hay un escritor, Don Grossett, el cual se hace la siguiente pregunta en uno de sus libros, el capitulo se llama “¿Qué hay en un nombre?” Pues todo, destino y vida eterna si acaso usted es cristiano o católico, da igual. Creo usted lo recuerda; en Hechos 3:16, Pedro al explicar la recuperación de un lisiado en el quicio de la llamada “Puerta Hermosa”, dice: “Y por la fe en su nombre (de Jesucristo), a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a este, esta completa sanidad...”.

En la Biblia hay sobrados ejemplos del poderoso nombre de Dios y luego, el del maestro Jesucristo, los cuales al ser invocados, pues sí, curan, sana, ayudan, liberan. Un ejemplo rápido el cual usted sabe de memoria: “Todo cuanto pidáis al padre en mi nombre, os lo dará...” (Juan 16:23). Pues así de grande y bello es el nombre del personaje de Federico Gamboa, Santa. Nombre del cual y no pocas veces en la novela (cinco o seis veces), se burlan de él. Se lo recuerdo: cuando Santa llega y se presenta ante una de las madrotas del burdel, la cual se llama Pepa, le espeta: “—Me llamo Santa –replicó esta con la misma mortificación con que poco antes lo había declarado al cochero. Eso, eso es, Santa –repitió Pepa riendo–, ¡mira que tiene gracia!... ¡Santa!... Sólo tu nombre te dará dinero, ya lo creo; es mucho nombre ese...”.

Esquina-bajan

Luego, la magia del maestro y narrador Gamboa se hace presente en la acotación siguiente: “Espontánea la risa de Pepa. No ofendió a Santa, antes sonrió en la sombra que la amparaba, habituada de tiempo atrás a que su nombre produjese –a lo menos en los primeros momentos– resultado semejante; o incredulidad o extrañeza” (página 21 de “Santa”, editorial Grijalbo). Sin duda, una de las novelas más tiernas y brutales (no hay contradicción de por medio) jamás escrita en México.

Como siempre, ya casi me acabé el espacio disponible y hay muchas aristas y vericuetos por explorar. Antes de entrar en materia y dejarlo como camino a seguir, le recuerdo una perla del maestro José Saramago cuando a este le preguntan de su opinión de internet y los famosos “blogs”, hoy un tanto en desuso. Saramago dijo aquella ocasión, lo gloso, la cita textual no la tengo en mi pálida memoria: Con internet se lee tal vez un poco más, pero se lee mal y se escribe peor.

Con internet se ha perdido aquello lo cual nos hace humanos: la palabra, el lenguaje. Estamos cayendo desde hace tiempo en la afasia. Afasia acaso terminal. Lea las siguientes palabras. ¿Usted las emplea, las conoce, las utiliza en su lenguaje cotidiano para comunicarse? Van: chispo, bandurrias, granuja, tunante, algazara, crenchas, poma, legua, sotos, tuno, tecomates, marimachos, marimachas, jofaina, enagua, columbraba, embozo, barruntarse, poyo, turulato, turulatos, sedeña, gotazas, regalona...

Van más: refectorio, duro, astroso, barbián, zagalas, casuca, malvones, brocal, espolazo, guedeja, ribazos, trocarte, holgaba, trotones, dril... ¡Caray! Todas, todas las anteriores letras y palabras están debidamente aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española y sí, eso es hablar correctamente. Lo anterior es una breve muestra de las palabras y términos utilizados por el maestro Gamboa en la construcción de su novela portentosa.

Palabras y términos debidamente adjudicados a cada personaje para perfilarlo psicológicamente y ofrecerlo a los lectores. Cuando se deja de pronunciar una palabra, un término, se cae en la ignorancia y eso lleva indudablemente no sólo al empobrecimiento de nuestro idioma y nuestra forma de comunicarnos y entendernos, trae aparejado algo peor: la muerte misma.

Letras minúsculas

A petición suya y debido a la buena acogida del tema, regreso con un tríptico más.