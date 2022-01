Café Montaigne 228

Acaba de pasar la temporada navideña y en honor a la verdad, no “supo” igual que antes. Al menos no a mí. Todo tiempo pasado fue mejor, dice el conocido refrán. En mi caso aplica correctamente y sigo esos pasos. La maldita pandemia vino a joder todo. Eso llamado “vida normal” ya no lo es como tal. Y si usted agrega el cambio del clima en el mundo, la catástrofe está y estuvo servida. Ha sido a tal grado la mutación del clima invernal, que apenas hay días en que Saltillo se parece a Saltillo.

En la pasada temporada invernal me entregué a mi rutina la cual no dudo, me acompañe hasta mi muerte. Aún hoy y gracias a estas ráfagas de viento helado, contemplo el frío y sus aún finos vendavales helados por mi ventanal el cual sigue mirando al norte y no al sur. Días para entreabrir un visillo por las cortinas recamadas en hilo claro y otear hasta donde mi vista pueda llegar. No muy lejos por cierto.

En la temporada navideña me entregué a mis rutinas de siempre: ir de mi escritorio al ventanal, dejar la cortina en su sitio y tomar sorbos y tragos de mi café humeante y amargo el cual duele en el gaznate. Mientras, en mi viejo tocadiscos se escucha una balada triste del trompetista Art Farmer (I’ll take romance). La tonada describe en unas serpenteantes notas de jazz, el norte, el gélido y temido viento del norte el cual, como vaho de fiera herida, penetra por las rendijas de mi tragaluz cuando hay. Esto es temprano, apenas a los 15 minutos menos siete horas de la mañana.

Ya luego, la rutina continuó en su sitio: al avanzar el día, cualquier día de diciembre, destapé una botella de ron de buena estirpe. Me serví generosas dosis en un vaso old fashion con un poco de hielo y me entregué, como no, a la lectura de uno de mis textos favoritos: la relectura anual de “Cuento de Navidad” del inconmensurable Charles Dickens.

Lo he disfrutado grandemente, como siempre. Entre escenas de escarcha, nieve y niebla londinense, niños harapientos (el pequeño Tim) aplastarán sus narices congeladas en ampulosas vitrinas atestadas de juguetes los cuales no pueden comprarse merced a la época victoriana la cual les ha tocado padecer. De la niebla, en carruajes, en berlinas, se agigantarán los fantasmas de las navidades pasadas y futuras, los cuales punzarán con su tridente maléfico al avaro señor Scrooge (“Grinch”, le dicen los ignorantes párvulos de las redes sociales por la película del mismo nombre), reconsiderando este su paso por el mundo...

Cada año, cada temporada navideña, Charles Dickens sigue tocando mi corazón con sus historias plagadas de ese tufo, ese humor llamado humanidad. Hoy, como cada año y como en todas las navidades de los últimos lustros, me entregué a releer una obra enjuta y perfecta, mi “Cuento de Navidad” del gran Dickens. Libro del cual tengo no pocas ediciones. Unas ilustradas, otras encuadernadas a la usanza antigua, alguna edición moderna pero estupendamente traducida. Todas, un gran tesoro de vida y lectura.

Esquina-bajan

Pero, hubo un pero esta Navidad pasada. Tengo una asignatura pendiente de lectura. Bueno, tengo muchas y en honor a la verdad, la vida ya no me va alcanzar para ello, empaparme de libros y autores los cuales apenas he rozado y no he estudiado y menos agotado. Una asignatura pendiente siempre ha sido Henry James. Tipo el cual nació en Estados Unidos, pero se avecindó en Inglaterra. Uno de los escritores al cual hay que leer antes de morir. Sin duda hay que hincarle el diente y duro a sus libros, pero el tipo es duro de roer, su escritura no es fácil y hay que anotarlo con un plumón rojo a la mano.

¿Fantasmas más vivos que nunca que dan terror de verdad? Pues lea a James. Había leído de él en su momento dos obras perfectas: “Daisy Miller” y sobre todo, “Los Papeles de Aspern”, el cual, usted lo sabe, no es plagio pero si un palimpsesto cuando Carlos Fuentes la utiliza para escribir la mítica novela corta “Aura”. Y lo voy a confesar, como este par de obras perfectas de Henry James las leí hace un buen de tiempo, pues ya las recuerdo poco. Tan poco las recuerdo en sus historias y anécdotas, que voy a empezar a releerlas y espero leer por estas fechas toda o casi toda la obra de James.

Pues bien, leí en esta temporada navideña un texto perfecto de fantasmas y horror de Henry James, “Otra Vuelta de Tuerca”, texto el cual fundó para el mundo moderno (no se sabe si para bien o para mal, por el ya muy manoseado concepto, el cual precisamente ha desparecido en su original), las múltiples interpretaciones o lecturas de un texto. Sí, lejos de ser un martillazo, seco, se convierte la historia en un tornillo, una tuerca la cual se va retorciendo en su proceso creativo de lectura cuando se avanza en ella.

“Otra Vuelta de Tuerca” es una historia dentro de otra historia en una noche, la mejor noche del año, la Nochebuena. El narrador cuenta la historia que a la vez, le fue enviada en letra redonda pro la involucrada del caso, una institutriz que no se sabe bien si ella estaba loca y alucinaba fantasmas en un casa de campo con fantasmas, alejada de la civilización, donde cuida a dos niños, ¿poseídos por el demonio, por fantasmas? ¿La institutriz se vuelve loca en aquellos parajes o ella llevó sus propios fantasmas góticos? ¿Quién mata a los niños, una infante y un infante? El niño, Miles, está perfilado entre libertino y poseso... aquello sí es escalofriante en plena Nochebuena.

Letras minúsculas

Lea usted “Canción de Navidad” de Dickens y luego “Otra vuelta de tuerca” de Henry James. Su vida va a cambiar, lector. Volveré a James.