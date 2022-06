Café Montaigne 235

Atentos lectores de esta tertulia sabatina me han pedido seguir mi saga ya iniciada sobre la exploración de James Joyce y su obra cumbre, “Ulises”. Pero, usted lo sabe, no hemos terminado de rastrear los vericuetos y afanes de ese inasible Dios en los poemas de Jaime Sabines y claro, en voz y versos de otros poetas (casi todos en la historia de la humanidad) los cuales siempre, han tratado de apresar a Dios y al hacerlo suyo, nos lo explican, lo acercan y examinan para nosotros.

Hoy continuamos por las ramas de “Ulises”. Es decir, aún no entramos de lleno a la reseña de la novela de más de 800 páginas y ya estamos medio hechos un lío. El libro es denso, se sufre mucho al leerlo. La lectura es dura y difícil. Quien diga lo contrario, miente. Por eso hay muchos “especialistas” en Joyce quienes venden a precio oro lo cursos y seminarios sobre “Ulises” con tal de acercarlo a los lectores y sí, que usted lo disfrute. Y la lectura, como todo en la vida, usted lo sabe, señor lector, si no hay placer, pues hay que dejarla. Así de sencillo.

Estoy a punto de terminar la lectura de “Ulises” y lo tengo todo anotado. Preguntas, hartas preguntas en los márgenes. Signos de interrogación donde de plano, no entiendo un carajo. Pero también, señales de párrafos enteros donde veo la genialidad de la prosa del irlandés. Pero hoy, y mucho antes de entrar a una somera reseña del tabique de más de 800 páginas, seguimos por las ramas de su frondoso árbol para contextualizarlo a usted.

En la tertulia pasada hablamos de una anécdota del divino ciego Jorge Luis Borges, la cual está en conferencia grabada e ignoro si está recogida en libro editado. La vi en su momento y juro tenerla en un CD. ¿Dónde? Imposible saberlo. Borges diserta sobre un tema crepuscular: ceguera y literatura. Implacable, dueño de la situación ante un atiborrado auditorio y armado con la inteligencia, la memoria intacta y el verbo justo, Borges, con la ironía en la punta de la lengua; ironía que no se perdona ni a sí mismo, habla de su “modesta ceguera personal”.

Modesta, dice, porque un ojo ya no ve nada y con el otro, atisba colores que van del azul al verde y sobre todo, y esto fue lo que me impresionó, Borges hablaba de que veía siempre un color amarillo; pero nunca, nunca la ceguera es negra. Borges en dicha conferencia trazó entonces un linaje escogido de ciegos (o medio ciegos) en la literatura mediante citas, versos de memoria (en alemán, francés, inglés y latín... uf), “recuerdos falsos” y otras estratagemas. ¿Ciegos o medio ciegos, o citas de ciegos? Borges habló de Homero, ese ángel caído de John Milton, James Joyce, citó a Oscar Wilde, no podía faltar William Shakespeare...

Lo anterior me recordó a mi madre cuando en sus últimos días sobre la tierra y al perder la vista debido a una emperrada diabetes que la terminó por minar, y al recetar los médicos la fatídica insulina, fue perdiendo la vista, hasta quedar ciega. Y es que mi madre decía una y otra vez, “estoy ciega, pero sí miro...”. Es decir, como Borges, ahora lo entiendo, mi madre veía al final sólo siluetas lejanas, borrosas, deslavadas, pero en colores primarios como el azul o el amarillo; pero jamás el negro total. El negro es sólo para los que aún vemos a colores y con los dos ojos, aunque muy deficientemente como este escritor; pero bueno, es otra cosa.

Esquina-bajan

Y efectivamente, cuando el sabio Jorge Luis Borges avanzaba en la charla, uno deseaba pertenecer a esa casta, a ese linaje escogido de ciegos que han dado algunas de las obras más portentosas a la historia de la cultura. Borges decía que “veía” no en negro, sino amarillo y que extrañaba un color que ya le estaba vedado: el rojo. Pero dejamos un poco los colores, y regresamos a Joyce. El casi imposible de leer James Joyce.

Julián Ríos, en un libro sobre Octavio Paz, textos y entrevista, dice: “Cuando se lee a Marcel Proust, a James Joyce, a Franz Kafka, se abren ventanas hasta el infinito y cuando uno los relee, volvemos a abrir nuevos windows, a hacer nuevos desplazamientos, convertidos en verdaderos cosmonautas del texto”. En todo, en todo estoy de acuerdo al citar siempre a James Joyce como un escritor fundamental de la humanidad, pero el muy ingrato no se deja leer. Se sufre el maestro.

Y volviendo a la dupla la cual nos tiene entretenidos hoy: Borges y Joyce, al comentarle al escritor Frank Stinkfoot en la ciudad de México de mi proyecto de lectura y escritura, el maestro fue condescendiente. Amén de saber inglés al dedillo, me hizo la siguiente acotación: “Maestro Cedillo, hasta para los sabios como yo, Joyce es difícil y duro de roer. Pero es necesario hacerlo. Hágalo antes de morir. Por cierto, en ‘Inquisiciones’ Borges lo dice claramente: nunca terminó de leer la ballena gris de Joyce, ‘Ulises’. Nunca. Reciba un abrazo desde el restaurante ‘El Cardenal’, mi amigo norteño...”.

Fui inmediatamente a mi anaquel con todo lo que tengo de Borges. La cita textual es la siguiente: “Confieso no haber desbrozado las setecientas páginas que lo integran, confieso haberlo practicado solamente a retazos y sin embargo sé lo que es...”.

Letras minúsculas

Caray, si eso hizo el divino Borges, creo estoy disculpado de haberlo leído hasta hoy.