Café Montaigne 236

Estamos a días, días apenas de celebrar el “Día de Leopold Bloom” el protagonista de “Ulises” de James Joyce, el famoso “Bloomsday”. Usted lo sabe: gente se entrega a recorrer el periplo el cual cumplió el protagonista ese día, 16 de junio, periplo el cual se hace desde 1954 en Irlanda. Lo anterior es como ir a recorrer los caminos de Edgar Allan Poe, los lugares donde se desarrollan las tramas de los textos de Stieg Larsson o de plano, recorrer la ruta de Don Quijote de la Mancha.

Al momento de redactar esta nota, estoy a un tris de terminar la novela de poco más de 800 páginas. La novela traducida (sigo pensando que es cosa imposible, pero sigo la buena traducción de J. Salas Subirat) a todas las lenguas del mundo tiene bajo sus hombros o en su saco, la pena de arrastrar lo siguiente: es considerado uno de los libros más importantes de la literatura universal, todo mundo lo cita, todo mundo sabe de la importancia capital de James Joyce, pero... pocos o nadie la leen.

En dos textos anteriores de esta tertulia de “Café Montaigne” nos hemos andado por las ramas del frondoso árbol que es “Ulises”, aunque me faltan sólo páginas para terminarlo, aún considero difícil y prematuro sistematizar mis notas y ofrecerle mi visión de semejante libro. La ocasión anterior, insisto, estuve contándole aquí de la visión de Joyce y su obra por parte de varios autores, entre ellos Jorge Luis Borges y su disertación sobre los escritores ciegos, medio ciegos y/o citas de ciegos en la literatura.

Le comenté de la imposibilidad de ver “negro” por parte de los ciegos. Es decir, al perder la vista no ven todo “negro” ni están sumidos en la oscuridad perpetua. Según Borges, este veía un amarillo crepuscular. Mi madre, se lo conté la tertulia pasada, decía estar ciega en el ocaso de su vida, pero “veía” todo deslavado, apenas manchas, todo borroso, digamos como un vidrio empañado; pero jamás veía en “negro”.

Y lo anterior choca con aquel libro que es muy leído al día de hoy, “Ensayo Sobre la Ceguera”, del lusitano José Saramago, libro en el cual todo mundo va perdiendo impasiblemente la vista y todos, todos los personajes quedan ciegos –salvo una mujer, una especie de Virgilio en el infierno–, viendo “todo blanco”. Los personajes, dice el narrador del libro de Saramago, estaban “envueltos, como en una sábana blanca”.

Borges, al contrario, habló de un amarillo resplandeciente, como aquel amarillo del tigre de William Blake en su famoso poema: “Tigre, tigre, que te enciendes en luz/ por los bosques de la noche/ ¿qué mano inmortal, qué ojo/ pudo idear tu terrible simetría?”. El mundo de los ciegos, dijo en su conferencia, es el mundo de las apariencias, donde el ciego crea y deletrea su propio mundo por habitar. Le creemos al gran Jorge Luis Borges.

Esquina-bajan

Pero, por hoy nos vamos adentrar en la selva o bosque espeso de “Ulises”. Aunque, repito, aún andamos por las ramas. Como siempre, es la realidad la cual le copia a la literatura. Digamos, la ficción se encarna. Hacia la página 180-190 y tantos, y ante el río de personajes que en la novela deambulan. Algunos de ellos, personajes “maceta”, es decir, aparecen sólo una vez o bien, sólo son nombrados par de veces como una especie de decorado, aquí aparecen dos personajes los cuales imagino rápido los va a identificar: (Tom) Brady y “Big Ben”.

Pues sí, señor lector, son los pasadores de balón en fútbol americano de los más exitosos en los últimos lustros: Brady con Patriotas de Nueva Inglaterra y el “Big Ben” con mis Pittsburgh Steelers. Da la casualidad que Joyce los deletrea tal cual. Leamos un rápido fragmento donde presenta al llamado “Big Ben” en su novela: “Acostumbraba decir que Ben Dollard tenía una voz de barríaltono (¿el traductor quiso decir ‘barítono’? Le digo, lector, muy difícil leer y traducir a Joyce). El tiene piernas como barriles y uno creería que canta dentro de un barril... acostumbraban llamarlo Big Ben”.

En la página 172 hay una cosa absolutamente genial. Le repito el nombre del traductor: J. Salas Subirat, para editorial Colofón. Pero primero una aclaración: no sé inglés. Menos puedo traducir a monstruos como Joyce. Me aventuro a realizar versiones de algunos poemas y poetas. Tengo libros en inglés de mis autores favoritos y como mero juego o pasatiempo, me aventuro en verter al español algunos de sus versos. Algunos quedan bien, por cierto. De tanto ponerle o quitarle.

Al grano: no tengo la versión en inglés de “Ulises” para cotejar lo siguiente: en la página 172, repito, el traductor escribe lo siguiente, “Madam, yo soy Adán. ¡Ay, a su ave Eva usa ya! Nada yo soy, madam”. ¡Caray! Creo que ya lo notó, señor lector: es un palíndromo largo, bello, precioso e invulnerable. Una verdadera joya literaria en español que imagino, debe de ser igual en inglés. Usted lo sabe: el palíndromo es aquella frase o verso el cual se lee de derecha a izquierda y de izquierda a derecha conservando su sentido. Una genialidad. Ya me acabé el espacio, pero vea usted si no, el tal “Ulises” de Joyce es una maravilla, aunque sea de tan difícil lectura.

Letras minúsculas

Para terminar, un aforismo inexpugnable de Joyce: “El hogar siempre se deshace cuando desaparece la madre”. Le creo. Y sí, se cumplen cien años de “Ulises”.