Calles de memoria musical

Camino por la calle de López Cotilla con las notas densas y solemnes de la Fantasía en fa menor de Schubert resonando en mi mente. Las baldosas preñadas de musgo y la negrura húmeda que impregna la banqueta de esa parte antigua de la ciudad añaden, desde ese momento, significado y permanencia sonora en mi memoria, todavía adolescente.

En ese entonces trabajaba como pianista en la escuela de ballet de Guadalajara, ubicada en un espacio entrañable: la Av. Chapultepec y la calle Hidalgo, centro neurálgico, turístico y cultural. Esa pieza en particular la tocaba -con cierta asiduidad- en algún momento de los ejercicios de las bailarinas de ballet y, quizá, esa fue la razón por la que se que fijó paulatinamente en mi memoria.

Lo curioso es que muchas de esas vías adquirieron su sello musical, y con el paso del tiempo sustituí el nombre de las calles por los nombres de las piezas que tocaba o escuchaba en ese momento: no toda la ciudad sonaba a Schubert, desde luego.

Las calles de una ciudad poseen sonidos, y no me refiero a los ruidos- que eso son- que apenas si nos dan tregua cuando transitamos sus aceras. Oímos música de todo tipo a cada paso que damos. Mucha de ella brota del interior de los edificios, música que ya tiene dueño y que no solicita permiso para hacerla sonar.

La contaminación auditiva, por ende, es desagradable. Los comercios, en un afán desesperado por atraer clientela, colocan bocinas en el exterior y ponen música a niveles de volumen exasperantes, entonces no es tanto el género de música que se escucha, sino los grados elevados de decibeles lo que espanta al posible comprador. Por lo tanto, transitar es padecer, y así es como se graba en nuestra memoria esa imagen sonora, urbana.

Algunos espacios urbanos poseen su sello sonoro, ya por su naturaleza, ya por sus recursos naturales: la catedral, por ejemplo. En nuestra ciudad ésta cumple las funciones inherentes a ella. Al pasar por sus orillas podemos escuchar desde su interior los cánticos de los feligreses acompañados por el órgano; las campanas, casi tan antiguas como la misma catedral, dejan oír sus voces para marcar las horas, anunciando los momentos litúrgicos, o simplemente, pincelando el aire de la ciudad.

El maestro Eduardo Figueroa recién publicó en sus redes sociales la grabación del sonido de las campanas de la catedral junto con la transcripción de cada una de esas notas. Trabajo loable de un verdadero musicólogo. El silencio es ese sonido agazapado en el cuerpo de los objetos, musicales o no, que aguardan el contacto, la provocación para vibrar.

Sería interesante y dilucidador que algún musicólogo hiciera un estudio del sonido en la ciudad, los sonidos de antaño, tan antiguos como sea posible ahondar en ello. Quimérico, quizá, por la ausencia de registros escritos o grabados, pero algún indicio puede estar esperando.

Las calles de una ciudad -cualquiera que ésta sea- resguardan vivencias, quimeras, violencias, recuerdos, encuentros y desencuentros, vibraciones adheridas a los muros. La asociación de la música con nuestra existencia y entorno inmediato es una realidad que nos atañe mucho más allá de lo que imaginamos y creemos.

CODA

“(...) Cuerpo del sonido el enjambre que mudos pinos claman, despertando el oleaje en lisas llamaradas y vuelos sosegados (...)”. José Lezama Lima (Muerte de Narciso, 1937).