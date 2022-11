El mundo no encuentra descanso. Los anhelos de encontrar un camino mejor para hacer realidad la promesa central de la democracia -representativa o participativa- no descansan y la ambición que motiva a los habitantes de muchos países no es tan solo el deseo de una mayor igualdad; sino también la exigencia de una vida mayor.

Una vida que le garantice a los pueblos algo más que una prosperidad y una independencia ...