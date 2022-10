Hago ejercicios raros. Raros para todo mundo. Para mí es la normalidad y tomarle el pulso a las cosas y acontecimientos. Eso llamado para mí y por mí, el mundo real. Ese mundo donde los empresarios y políticos no se mueven. Ni saben ni lo conocen y no les interesa en el 99 por ciento de los casos. En fin, eso es sabido ya por todo mundo. Avanzamos. Fue cualquier día, tomé un taxi y me bajé en el boulevard ...