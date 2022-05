Carreterazo

Me faltan manos para contar los años que llevo recorriendo las carreteras de este país. He ido para todos lados y no es presunción decir que no hay camino, por más abstruso que este sea, al cual no le haya sacado polvo en más de una ocasión. Empecé a conducir autobuses muy chamaco, la mera verdad es que fue porque la necesidad es canija: lo único peor que no saber qué comer es no tener algo que llevarse a la boca. Esta razón me arrimó desde bien chavo a la central camionera para que me dieran chamba de lo que sea. Así empecé a lavar autobuses, a recoger la basura que los pasajeros dejan adentro, a bachear, reparar llantas o cualquier otra cosa que requiriera mano de obra urgida de un pan.

A menudo se dice con ligereza que la vida no se puede adelantar, y aunque es verdad, en mi defensa he de perorar que la orfandad es una verdadera máquina del tiempo, capaz de endurecer al más jovial del barrio. El abyecto destino me dejó desamparado y casi en la calle cuando veía de forma acuciante los quince años. En mi caso no hubo fiesta, ni amigos, ni jolgorio. En cambio, me sobraron condolencias, crisantemos y palas de tierra panteonera. Por eso, apenas se nos vació la alacena, el luto tuvo que quedarse en la cama y yo me encaminé en la búsqueda de donde rifarla para no pasar las canijas hambres que no se pueden soslayar. Al poco tiempo me apunté como practicante en la línea que hacía las corridas de viajes Monterrey-Saltillo. Aquí aprendí que la vida de carretera es dura, intensa y nos hace estar pendientes siempre del siguiente destino. Este oficio vuelve al conductor un eterno pasajero que nunca acaba de llegar a algún lado. Pasé a ser foráneo, incluso en mi propia ciudad.

Ser chofer es vivir perpetuamente en el camino y esto, inevitablemente, demanda un amor incondicional, aunque sea a trasmano. El trabajo de conducir es muy gratificante si a uno le gusta, pero puede ser tan abominable como el del maestro que no le gusta dar clases, hace falta mucho afecto y pasión por las obligaciones.

Las tragedias de la vida, como la orfandad precoz, tienen un lado positivo en donde el reto de mayor envergadura estriba en encontrárselo. Más difícil es mantener un buen sentido del humor en medio de la vorágine, y dentro del catálogo de los sinsabores que deja el oficio del volante, he conocido pocos tormentos tan apremiantes como es estar enfermo del estómago en horas laborales, este padecimiento me hizo pasar las de Caín más de una vez. Las necesidades fisiológicas no entienden de la chamba, te agarran y te friegas.

En una ocasión, mientras conducía de regreso a la ciudad surgió intempestivamente el retortijón, la tragedia se anunciaba con bombo y platillo. Era urgente un baño para hacer del cuerpo y afortunadamente estábamos a unos cuantos minutos del poblado de San Andrés, Zacatecas, famoso porque su parador contaba con enormes ventanales a través de los cuales se podía contemplar paradisiacamente la interminable nada que rodea las carreteras del desierto nacional.

Contrario a lo que pensaba (deseaba, en sentido estricto), no fue llegar y besar el santo. Una vez ahí, todas las esperanzas para el desahogo corporal se desvanecieron al ver la kilométrica fila para ingresar al único baño varonil. Malaya sea la hora de los antojitos de paso que devienen en explosiones de vientre. Contrariamente, el sanitario de damas se encontraba tan despoblado como los alrededores de la estación. Usted disculpará, pero era una emergencia digna del 911; y como no hay mal que no venga seguido de uno peor, una vez consumado el acto, la tragedia escaló a dimensiones insondables: no había agua en el depósito. Salí de un dilema corporal para entrar en uno moral. Pensé en emprender la huida cuanto antes, pero en el conato de fuga me percaté que frente al retrete en el cual me atrincheraba se formaba un séquito de mujeres procedentes del autobús 127 con destino a Laredo, dispuestas (y urgidas) a hacer uso del excusado. Por mi menté pasó la idea de escapar a través del tragaluz que ventilaba aquella pequeña, y ahora maloliente, habitación, pero era impensable, la rendija era demasiado estrecha para batirme en retirada. No viendo alternativas viables, parecía que la única opción real era admitir mi soez atraco y entregarme a mi destino de usurpador sanitario.

Entonces, surgió la epifanía: junto al lavamanos había un trapeador tan roído de viejo que parecía sufrir alopecia, sin embargo, en ese asfixiante entorno era un salvavidas en medio del naufragio. Me quité la corbata (signo que identifica a los operadores de autobús), me retiré el gafete que me identificaba como El Bello Durmiente y no por mi nombre de pila, desabotoné la camisa hasta la mitad y, posteriormente, salí caminando hacia atrás mientras simulaba trapear en seco y peroraba -casi a gritos- “con permiso, con permiso, estamos restaurando el servicio de agua”.

No cabe duda de que, ciertamente, todo tiene remedio, menos la muerte. Lo bueno que, como decía Epicuro, cuando llega, ya no estamos.