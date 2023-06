Señor indeciso:

Le escribo esta carta para que sepa que en estos momentos usted es una de las personas más importantes del estado. Los candidatos a la gubernatura de Coahuila y los aspirantes a ocupar una curul en el Congreso local están pensando en usted, y durante los días de campaña se quebraron la cabeza con tal de merecer su confianza.

La contienda electoral tiene a un claro favorito. Pero de usted depende inclinar la balanza hacia la mejor opción de gobierno.

Por favor esté alerta. No se pierda ni un minuto de la información difundida en los noticieros de radio, televisión y redes sociales. No deje de leer ni un solo renglón de las notas periodísticas. Mañana tendremos que acudir a las urnas para marcar nuestra opción. No deje de ejercer su derecho al voto, pues sólo así podrá reclamarle a quien resulte electo en caso de haber incumplido una de sus promesas de campaña.

Anote en un cuaderno las promesas que cada candidato lanzó al viento y haga una distinción entre aquellas que realmente pueden ser cumplidas y las que tienen una finalidad meramente populista. Juzgue la actitud asumida por cada uno de los aspirantes ante los distintos problemas del Estado. Piense en las virtudes y defectos de cada candidato. Asuma una actitud acuciosa para saber distinguir entre la verdad y la mentira. Quizás al hacer esto usted se decepcione de Mejìa Berdeja, de Lenin Pérez, de Armando Guadiana o de Manolo Jiménez, sin embargo, así podrá saber cuál de ellos es el que pudiera ser el mejor sucesor de Miguel Riquelme.

Después de hacer su análisis, tal vez descubrirá que el aspirante morenista puede decir y prometer lo que sea, pero que nunca podrá esconder un gran defecto: pertenecer al mismo de uno de los peores presidentes en la historia moderna de México. Es cierto que las generalizaciones son malas, pero en la actualidad pensar en un morenista es pensar en alguien íntimamente ligado a las prácticas corruptas; en alguien cuyo único interés se basa en conseguir el beneficio personal y no el de la comunidad; en alguien que vive exento de la aplicación de la justicia. Guadiana ha cometido un error garrafal: demostrar que es morenista hasta la médula. Al decir que erradicará las prácticas corruptas, no hace otra cosa más que obligarnos a recordar a un sinfín de personajes de su partido, quienes han aprovechado su posición para privilegiar intereses personales y no de la Nación.

Con su análisis de los principales contendientes a la gubernatura de Coahuila, tal vez se convenza de que Ricardo Mejía podrá ser todo, menos un tigre. Su experiencia como subsecretario de Seguridad Pública federal podría servir para el presente de Coahuila, si no fuera porque la política de “abrazos y no balazos”, que él mismo defendió, es la responsable de que la administración de AMLO sea ya la más violenta de la historia de México.

Por otro lado, debe revisar muy bien las propuestas del candidato de la Alianza por la Seguridad. Aunque fue uno de los más atacados por sus adversarios, Manolo Jiménez fue el que ofreció las propuestas más viables de campaña. Reuniéndose con los distintos sectores de la comunidad, pudo obtener de ellos mismos las propuestas para trabajar en caso de ser electo en el ámbito del deporte, del campo, de la cultura, de la industria metalmecánica, del desarrollo social, de las pequeñas y medianas empresas, de la educación. Sin embargo, con esto no quiero decir que represente la verdadera solución a los problemas de Coahuila. Es cierto que ha demostrado tener grandes virtudes, entre ellas el respeto a la ley, pues a diferencia de Ricardo Mejía, se apegó a las normas electorales que indican que toda página electrónica de promoción personal debe dejar de funcionar días antes de la elección.

Mañana, al ir a votar, verá que el nombre del candidato Lenin Pérez Rivera aparecerá en dos casillas: una por el Partido Verde y otra por la UDC. Si usted quiere votar por él, elija sólo una de las casillas. Lo mismo sucederá en el caso de Manolo Jiménez Salinas, cuyo nombre aparecerá en tres casillas: del PAN, del PRI y del PRD. Si usted va a votar por Manolo, no marque las tres casillas porque será voto nulo. Sólo ponga un ángulo o una tacha, sobre uno de los partidos que lo postula.

Señor, indeciso, está a tiempo de elegir a cuál de los candidatos le dará su voto. Ojalá que se incline por aquel que cuyas ambiciones están únicamente ligadas a la construcción de un Coahuila mejor.

aquientrenosvanguardia@gmail.com