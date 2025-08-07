Genocidios históricos

Este mes se cumplen 80 años de que Estados Unidos lanzó las dos primeras bombas atómicas contra la población civil en Hiroshima y Nagasaki, en Japón.

En la conmemoración de este aniversario, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba llamó a un mundo sin guerras ni armas nucleares. Por su parte, António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, alertó sobre el alto riesgo de un conflicto nuclear e incluso arremetió contra los países que usan este tipo de armas para “coaccionar”.

