Genocidios históricos

CARTONES / jueves, agosto 07, 2025 - 11:00
    Genocidios históricos
COMPARTIR

Este mes se cumplen 80 años de que Estados Unidos lanzó las dos primeras bombas atómicas contra la población civil en Hiroshima y Nagasaki, en Japón.

En la conmemoración de este aniversario, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba llamó a un mundo sin guerras ni armas nucleares. Por su parte, António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, alertó sobre el alto riesgo de un conflicto nuclear e incluso arremetió contra los países que usan este tipo de armas para “coaccionar”.

TE PUEDE INTERESAR: Hiroshima conmemora 80 años de la bomba atómica, sobrevivientes están preocupados por las armas nucleares

TEMAS

Bombardeo
Genocidio
Estados Unidos
Estados Unidos
Hiroshima
Japón
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En ocho años, el parque vehicular se incrementó en un 63 por ciento.

Coahuila: crece en 8 años parque vehicular en más de 200 mil; es el sexto estado con mayor tasa
El antiguo Hospital del Niño cerró sus puertas en 2022, luego de abrirse sus nuevas instalaciones.

Saltillo: Se convertirá en centro contra adicciones antiguo Hospital del Niño

true

Morena durará, si acaso, lo que dure su cacique
true

Caso Camarena: Bartlett, última llamada en Estados Unidos
true

POLITICÓN: En la 4T, la vida y la libertad son una concesión del poder, sugiere diputada coahuilense de Morena
Entre las tres ciudades han creado 4 mil 626 nuevos empleos asegurados | Foto: Especial

Saltillo, Parras y Matamoros con el mejor dinamismo laboral

Existe cierto riesgo de que, tras un uso prolongado de estos aerosoles nasales, la inflamación se vuelva persistente y requiera un tratamiento adicional.

¿Por qué siempre estoy congestionado?
Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, instó a la feligresía a trabajar por un mundo más justo y humano.

Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano