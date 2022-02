¿Cederá la inflación?

Es necesario precisar algunos puntos para exponer las causas actuales del nivel inflacionario. Las causas comunes del incremento de precios son: escasez, que implica demanda por encima de la oferta, lo cual induce a los oferentes a elevar el precio; incremento del ingreso agregado, sobre todo focalizado en determinados meses del año, abril-mayo por entrega de utilidades y noviembre-diciembre por aguinaldos, ahorros y estímulos laborales, pero este fenómeno también se puede presentar cuando se incrementan salarios mínimos; exceso de gasto del gobierno federal y regionalmente del gobiernos estatales, es decir, déficit fiscal que impulsa a la demanda por sobre la oferta; depreciación del tipo de cambio y la inflación importada de otros países (globalización), debido a que se encarecen importaciones de bienes intermedios, lo que eleva costos de producción y precios de consumo final.

La crisis económica provocada por la pandemia ha resultado atípica en el mundo, con resultados igualmente diferentes a los comúnmente conocidos, por ejemplo, el cierre total de actividades no decisivas, como el turismo y otros servicios, lo que indujo al teletrabajo -o trabajo a distancia, con menos demanda agregada-, además del impacto negativo esperado en actividades productivas y distributivas a nivel global.

Lo anterior se ha explicado porque la suspensión de las cadenas de valor económico y su comercialización se detuvieron en gran proporción en los años 2019 y 2020, reiniciando su recuperación el año pasado con la relajación de restricciones sanitarias y vacunación, pero esta eventual y paulatina restauración de la economía mundial y de economías nacionales elevaron la demanda agregada sin aún restablecerse dichas cadenas productivas y distributivas, así oferta ha elevado los precios tanto al productor como al consumidor, sobre todo en energéticos, alimentos, contenedores para transportación y componentes electrónicos, con su secuela en la multicadena global de producción.

Hay bienes y servicios cuyo comportamiento es volátil en precios, por eso se pueden excluir del promedio de precios de productos más estables, sin embargo, el fenómeno inflacionario mundial también ha afectado a esta inflación denominada subyacente, la cual en México cerró en 5.94 por ciento en diciembre de 2021 y 7.36 por ciento la general.

Es necesario insistir que el incremento de precios en nuestro país no se debe a las decisiones de política económica del actual gobierno federal, porque: no existe déficit fiscal ingreso-gasto; se ha demostrado que las transferencias sociales (o amplios programas sociales) y el aumento salarial en casi 70 por ciento en los últimos tres años no han impactado negativamente el nivel inflacionario; y el tipo de cambio se ha sostenido alrededor de los 20 pesos por dólar, esto apoyado por las remesas en más de 51 mil millones de dólares el año pasado.

Sin embargo, se reconoce que el incremento salarial, las transferencias sociales y las mismas remesas de paisanos han sostenido en gran parte el consumo como componente de la demanda agregada (que incluye además gasto del gobierno, exportaciones y cadenas de producción en la inversión de capital), lo cual induce al sostenimiento de la oferta de determinados bienes y servicios necesarios.

La pregunta es si la escalada de precios se detendrá o por lo menos disminuirá su ritmo de crecimiento. La respuesta es sí, pero no a niveles menores de 2.5% como en años anteriores, es decir se ubicará en más de 3% en los dos años siguientes. A reserva de que el conflicto en Ucrania se resuelva de la mejor manera y sin guerra, los precios de energéticos tenderán a reducirse y de igual manera de los alimentos, por su parte el paulatino reacondicionamiento de las cadenas de valor también impactará positivamente los mercados.

Posterior al reciente incremento a 6% a la tasa de interés por parte del Banco de México -para inhibir el crédito de inversión y de consumo-, se deberá analizar si, aún en recuperación económica, para contener la inflación incluirá retirar dinero de la circulación con menos gasto público u otras estrategias monetarias.