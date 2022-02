Es verdad aquello que me enseñaron los maestros en mis entrenamientos. Caminamos sistemáticamente en dirección opuesta a lo que realmente deseamos en la vida. No nos pongamos absolutistas, pero revisemos. ¿Qué deseas? Una vida más tranquila, una organización más eficiente de tu economía, una pareja, una vida social más activa, unas vacaciones en la playa, espacios libres en tu casa, comer saludablemente, bajar de peso, una vejez vital y sana, dejar una relación “tóxica”, aprender a decir “no”, pintar tu sala, pagar deudas, usar tu tiempo de manera eficiente...

Ahora observa tus movimientos en la vida. ¿La manera en que te mueves te acerca a aquello que realmente deseas? Conozco a muchas personas que desean tener pareja y que pasan su tiempo encerradas en casa, en el trabajo, o en reuniones con sus mismos amigos de siempre. Sé que lo que deseamos se ve muy lejos y el camino para llegar nos es desconocido. Dicen por allí que, si deseo algo distinto en la vida, tendré que hacer algo que no he hecho antes. Suena simple, ¿verdad? No lo es.

Esta mañana fui testigo de una catarsis que justo tuvo su origen en desear algo y saber que el camino andado, las creencias y los hábitos relacionales llevan a cualquier lado menos a donde se pretende ir. Darnos cuenta es un primer paso, un paso importante y difícil. De verdad es doloroso ver que no estamos yendo en la dirección que queríamos. Muy doloroso. A mí me deja con una sensación profunda de desesperanza. Simplemente no sé cómo. Ese es el siguiente paso. Como dice un colega psicoterapeuta: Citas al...