Clima, pobreza, pandemia...

Escribo estas líneas el día 10 de agosto. Día largo, monótono, sordo. Como todos los días. Un año perdido más en el calendario por esa pandemia maldita del bacilo chino. Virus creado en laboratorio, se lo he contado aquí en varias ocasiones y en base a la declaración e investigación de dos científicos, uno de ellos, el Premio Nobel de Medicina, el francés Luc Montagnier, quien dijo: es un virus totalmente diseñado en laboratorio. Tan rico y finamente diseñado, que no va haber cura ni vacuna. Al menos no en diez años.

Por su parte la viróloga (escondida en algún lugar del mundo) Li-Meng Yan, ha publicado en revistas de ciencias de alto calado sus tesis e investigaciones. La teoría de la viróloga china, a la cual la buscan los servicios secretos de su país para darle cuello, es la siguiente: “es un virus creado para matar a gran escala”. Lo anterior se lo estuve contando a usted todo el año pasado (siempre en estas generosas páginas de VANGUARDIA) y he seguido insistiendo en estas teorías y otras que de vez en cuando tengo como ideas (muchas, por cierto y en honor a la verdad. Modestia aparte ya en el invierno de mi vida), las cuales en un 99 por ciento se cumplen.

Escribo estas líneas el 10 de agosto y sólo hace falta leer la prensa nacional e internacional, para cuadrar un rompecabezas (un puzle, pongo siempre), tomar algunas notas, colocar ángulos y líneas y flechas en su sitio y entonces usted tendrá un mapa por el cual transitar. Pero, dicho mapa no es nada halagüeño. Los caminos no conducen a ninguna parte, como aquellos maravillosos dibujos y arte de Escher, el artista que dibujaba puentes, escaleras las cuales no conducían a ninguna parte... o bien, conducían a toda las partes fragmentarias de este mundo para unirlo en un todo.

¿Empezar por la pandemia y su glosa macabra? ¿Empezar por el cambio climático el cual nos tiene de rodillas y nos va engullendo poco a poco? Le recuerdo la fecha de escritura de este texto porque es importante: 10 de agosto en Saltillo con una temperatura diaria de los últimos días de 34 grados a la sombra: el infierno. Cuando por estas fechas y en años anteriores, la temperatura promedio era de 25 grados. ¿Empezar por glosar la pobreza en México la cual bajo la égida de Andrés López Obrador se ha disparado a grados nunca vistos con Presidente alguno? Clima, pobreza, pandemia... ¿por dónde diablos iniciar?

“Ya no hay recursos para atender la pandemia”. Sentenció lacónico, el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Y no hay recursos por un motivo: los recursos que legítimamente nos corresponde se los queda López Obrador y su hacienda para regalarlos a sus votantes y gente cautiva de sus programas de “bienestar”: “Becas para el bienestar”, “Pensión para niños y niñas con discapacidad”, “Pensión para el bienestar. Adultos mayores de 65 años” y un largo etcétera). Pero sin producción, educación ni evaluación de dicho impacto de dinero en el mejoramiento cotidiano de dichas familias. Es sólo regalar dinero y tener votos cautivos y clientelares. Punto.

Esquina-bajan

“No veo que ninguna zona esté a salvo (del mundo)... No hay ningún lugar al que correr, ningún lugar dónde esconderse”. Las palabras anteriores de tintes apocalípticos son de Linda Mearns, científica climática del Centro Nacional Estadounidense de Investigación Atmosférica en su reciente informe. En traducción al lenguaje cristiano es lo siguiente: el calentamiento global, el maldito calor rebasará los acuerdos de buenas intenciones que se firman periódicamente en eso llamado “Acuerdo de París”. No hay a dónde correr ni dónde esconderse, señor lector, y dígamelo a mí, que padezco este asfixiante calor como una enfermedad más de mi vejez.

Pandemia y pobreza en México, gran combinación que nos está llevando... al cementerio. Jesús Zambrano, líder de lo que queda del PRD, en un comunicado en días pasados ha advertido de lo siguiente: el dinero recolectado (ahorrado) supuestamente por la llamada “austeridad republicana” preconizada por Andrés Manuel López Obrador, jamás se usó ni se ha usado ni canalizado en programas efectivos de ayuda directa a las familias de pobres y menesterosos que según el Inegi y Coneval, han aumentado escandalosamente con AMLO en el poder (en 2018 había 51.9 millones pobres. Ahora en el 2020, hay 55.7 millones. En 2018 había 84.6 millones de humanos mexicanos con alguna carencia social. Hoy hay 85.7 millones. Así la jodidez en México).

Una y otra vez le he advertido en este espacio que la mejor tirada de naipes para salir adelante es una sola: educación y cultura. Nada más. ¿Tener internet full time en casa y estar conectado en “tiempo real” 365 días del año? En lo particular, ni se me da ni creo ni confío en ello como una buena salida a la ignorancia que nos aflige y embaraza. En tiempos letales de pandemia y de pobreza, justo cuando más necesitamos que los muchachos estudien y crezcan, más de 420 mil niños y jóvenes de entre 16 y 21 años desertaron de escuela y estudios. ¿Adónde vamos? A ningún lugar seguro.

Dentro del mar de mediocridad compartida que es un sino y una condena en partidos políticos como Morena y el PAN, en actores políticos como AMLO, Marcelo Ebrard, Hugo López-Gatell, Armando Guadiana Tijerina; la aparición del gobernador Miguel Ángel Riquelme como un líder seguro y dinámico en una revista de la ciudad de México, lo deja bien ponderado de cara al futuro.

Letras minúsculas

Cuenta la historia que cuando el filósofo Immanuel Kant llegaba a sudar una gota o a sentirse un tanto pegajoso, se paraba de su escritorio, se iba a un rincón de su casa y estaba de pie, ingrávido, inmóvil... hasta que el calor desaparecía de su cuerpo.