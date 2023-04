Coahuila: Descalificaciones y acusaciones de los candidatos, áreas de oportunidad para razonar el voto

Una de las notas que se han venido dando en los medios a partir del 2 de abril, fecha en que comenzaron las campañas donde cuatro candidatos en el estado de Coahuila buscan la gubernatura, es la falta de propuestas y ataques constantes. ¿Dónde está lo raro? Desde que comenzaron a darse los debates en nuestro país así ha sido desde 1994, ¿lo recuerda?

El evento anterior a la desafortunada declaración de entonces secretario de Gobernación por esos días, a cerca de que “el sistema se cayó”, la presión de la ciudadanía y la primaveral práctica de que durante cualquier cantidad de años el Estado Mexicano era juez y parte de las elecciones, dio origen a la firma el Pacto por la paz, la democracia y la justicia donde se exige una institución electoral autónoma y actividades que favorecieran la participación de los ciudadanos y en donde las fuerzas políticas ventilaran sus propuestas.

Así es como aparecieron los debates. Probablemente, el formato norteamericano sea el espejo donde se han visto los políticos mexicanos y del que han replicado las formas que ahora criticamos. A partir de ahí, lo que hemos visto en este tipo de didácticas, ha sido sistemáticamente demasiadas acusaciones y pocas propuestas. Por ejemplo, el 12 de mayo de 1994, en medio de la turbulencia que había generado el gobierno de Carlos Salinas, se dio el primer debate donde participaron Ernesto Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Cevallos y Cecilia Soto.

Dado el contexto, el primer ataque del que se tiene memoria es el del llamado “Jefe”, que acusa al Partido Oficial del estado que guarda en ese momento el país –nada lejano a lo que hoy vivimos– donde la desigualdad, la marginación, la pobreza generalizada, la inseguridad, la deuda mayúscula, la firma del tratado de libre comercio, los magnicidios y la guerrilla, por aquellos días era lo que prevalecía. Fernández de Ceballos se va con todo contra Ernesto Zedillo afirmando que su candidatura era producto de dos tragedias: la muerte de Colosio y su designación presidencial. Acusa a Cárdenas de promover el marxismo en las preparatorias, entre otras cosas. Un debate recordado.

Es el formato inicial que al tiempo se ha replicado. El siguiente fue el 25 de abril del año 2000, el debate lo protagonizan Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, Vicente Fox y Gilberto Rincón Gallardo. Ahí Fox llama al candidato del partido oficial “chaparro, mariquita, mandilón y la Vestida”. 2006, 2012 y 2018 serán espacios de descalificaciones, acusaciones y encono básicamente. Y como en 1994, pareciera que por estos días el más bravucón, el que golpea más, al que le importa más cómo se dice que lo que se dice, es el que gana, es el modelo que se ha replicado.

En la corta historia de los debates, como en los últimos de los que hemos sido partícipes, sobre todo en el estado de Coahuila, los argumentos, las propuestas, la discusión de ideas, elementos propios de un debate, han brillado por su ausencia. Y bajo la idea de que en la guerra, en el amor y, añadimos, en las elecciones todo se vale, la falacia ad hominem –contra la persona– se ha vuelto más importante que la propuesta de soluciones a la ciudadanía de las problemáticas que se viven en las comunidades. Lo que hoy puja es la exhibición de los pecados de los candidatos, sus hierros, sus debilidades y si no habrá que inventarlos, ¿o no?

Como esperar de los candidatos un ejercicio de debate que responda a la idea que tenemos del mismo, si en los diferentes ámbitos de la sociedad, no son las ideas ni los argumentos los que mueven la marcha de las organizaciones que la conforman. ¿Encuentra algún líder social, empresarial, deportivo, religioso o político que traiga algo en la mochila? ¿Por qué esperamos que los candidatos que han llegado a esas instancias, no porque sean los mejores de sus partidos, sino por las negociaciones, los acuerdos, los pactos, el dinero, la ambición o la información que poseen, puedan ofrecernos argumentos y propuestas? Simplemente, no está en su naturaleza, no pidamos peras al olmo.

Busquemos salidas, por lo tanto. Si el móvil de lo que hemos visto hasta el momento son las acusaciones y las descalificaciones, usémoslas como área de oportunidad y corroboremos con información las mismas, como posibilidades para razonar nuestro voto.

Ejemplo: ¿Acusan a un candidato de corrupción, de complicidad, de ser parte de la camarilla que ha saqueado al estado permanentemente, de guardar silencio del endeudamiento del estado, de favorecer a las empresas de su familia y de conflictos de intereses, entre otras cosas? Veamos cuánto hay de cierto, hoy la carretera de la información nos da para eso y más. Si otros candidatos se acusan de traición, de lavado de dinero, de haber sido objeto de procesos legales en su contra, de ligas con células delincuenciales, de poseer terrenos de forma ilegal, de no cumplir con la palabra dada, de no haber tenido resultados en el senado o en las secretarías que han representado, busquemos información.

Hoy tenemos esas grandes ventajas. Investigue, busque notas de lo que se dicen y de lo que callan. De cómo han actuado en otro momento, de qué prometieron y no cumplieron, de lo que lograron e hicieron bien o quién está detrás de ellos y de sus intereses. Como dicen algunos, ¿qué hay por estos días que Google no resuelva? La chamba de los candidatos es llegar a la gubernatura a cualquier precio. La nuestra: hurgar, averiguar e informarnos para no complicarnos los próximos seis años. Así las cosas.