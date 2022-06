Coahuila insumiso: El atraco

Sin duda que el efecto de la grave deuda heredada por los dos sexenios anteriores, sumando a los cuatro años de gerencia de negocios, ha impactado en la dinámica del estado de Coahuila.

Y si bien es cierto que la expectativa de los zombis del moreirato era que la misma solamente afectaría la obra pública y las nóminas burocráticas, resultó vano el concepto, y hoy por hoy la atrocidad de esta deuda está dañando seriamente a diversos segmentos de la población.

Toca el turno a los profesores, esclavos de por vida de la Sección 38 del SNTE, entre los que me sumo, quienes hemos aguantado las

ocurrencias de los gobernantes y los saqueos de los líderes corrompidos hasta los huesos y seguidores desde hace 18 años de Carlitos, el más ocurrente de los hermanitos muerte y terror.

Ante la inminente campaña de Manolito, la escasez en la recaudación y la vigilancia con lupa de los dineros de la federación, Riquelme debe hacer frente a una costosísima jornada electoral a fin de que el pupilo de Rubén llegue a la gubernatura.

¿Cómo poder convencer a más zombis si ya de por sí hay rebelión en la tropa? ¿A través de un candidato desinflado y fantoche? La respuesta es: con dinero. Y ¿de dónde sacarlo?, pues de los profes, como fue y ha sido a lo largo de la administración de Carlitos, el más abusado de los tres cerditos de la política.

Meter mano a lo más preciado por el magisterio, que es el dinero de las pensiones, fue un crimen que iniciaron unos lidercillos en los años ochenta, sin embargo, la dinastía de los Moreira no tuvo límites y mucho menos escrúpulos en el saqueo, y de aquí las consecuencias.

Un fondo quebrado, un servicio médico casi inexistente y, lo más lamentable, una nula representación por parte del sindicato de los intereses de sus agremiados.

La narrativa del atraco inició en mayo cuando Riquelme Solís asistió a la Tercera Reunión Estatal de los Consejos Distritales de la Sección 38, evento en el que aprovechó para firmar la Iniciativa de Reforma a la Ley de Pensiones y otros beneficios para los trabajadores de la Educación.

El slogan que siguieron estos asaltantes en despoblado fue que con esta ley se hacía justicia a los trabajadores de la educación, ya que la misma contaría con los siguientes beneficios: 1) Actualmente los trabajadores de cuentas individuales, de acuerdo con lo que señala la Dirección de Pensiones, tienen la expectativa de pensión del 30 por ciento. Con la reforma puede llegar hasta un 90 por ciento del sueldo regulador que se toma como base para su cálculo. 2) Se reduce de 30 a 5 el número de años a promediar para determinar el sueldo regulador, que sirve de base para calcular la pensión de los trabajadores. 3) Se busca que se pueda acceder a las pensiones anticipadas desde los 60 años y 15 años de servicio. Actualmente son 63 años y 25 de servicio. 4) Para que sean viables y sustentables todos estos beneficios, se establece un aumento gradual de las cuotas y aportaciones de los trabajadores y patrones. 5) Los trabajadores tendrán la opción de quedarse con la pensión por retiro por edad, antigüedad en el servicio y por retiro anticipado o elegir migrar al nuevo diseño de dichas pensiones que se propone con la reforma.

Y qué bonito se oyó, lástima que como toda ley tiene una trampa, ésta consiste en el aumento gradual en las aportaciones sindicales, principalmente por parte de los mentores, esto es que los profes podrán el 80 por ciento de estos ajustes y el gobierno solamente el 20 por ciento.

El saqueo al fondo de pensiones fue multimillonario y sirvió para tres campañas políticas. Durante ese tiempo, el Gobierno del estado fue omiso en “recuperar” el préstamo. Riquelme al fin se negó a seguir aportando al fondo y el atraco de los hermanos muerte se desvío a los profesores en activo.

Esta ley fue aprobada por el centro de alabanza hace unos días con el voto en contra del PAN y Morena, en otra acción de la aplanadora priista, y como dijo Rubén “N”: tan, tan y ya.

Qué lástima que las generaciones sean tan sumisas y temerosas y que no estén enteradas que la Ley Federal del Trabajo sufrió reformas que exigen a los sindicatos claridad en las cuentas, manejo eficiente de cuotas, elecciones democráticas de sus líderes, votación para aprobar contratos colectivos, libertad para decidir pertenecer o no a un sindicato y también para aportar o no cuotas sindicales. En el ínter, Riquelme y Carlitos sonríen, pero no por mucho. Coahuila insumiso, ¡despierta carajo!