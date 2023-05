Coahuila: La mirada de los candidatos

¿Qué presente y futuro miraban Armando Guadiana, Ricardo Mejía, Lenin Pérez y Manolo Jiménez en el último debate?

Guadiana miraba así: “Aunque perderé, debo hacerlo con la mínima dignidad. Obvio. Me ayudaría que ‘Peso Pluma’, el rey de los corridos bélicos, viniera a mi cierre de campaña.

“Pero, entre peras o manzanas, seguiré el consejo de Mario Delgado, nuestro presidente nacional de Morena: poner a mi equipo a trabajar en redes sociales para construir una doble percepción: el único morenista soy yo y el traidor de Mejía se sumará a mi campaña la tercera semana de mayo. Si lo segundo no resulta, al menos, le quitaré votos al autollamado Tiguere.

“Finalizada la campaña, espero dejar posicionado a mi partido con un 30-35 por ciento de votos para ganar unas cinco diputaciones este año y la mayoría de las alcaldías en 2024. Yo esperaría, claro, tener mano en algunas candidaturas.

“Después de unas merecidas vacaciones de dos meses, regresaré en septiembre al Senado”.

Mejía: “Tengo a mis bots en redes sociales -que son un chingo- con dos objetivos en mente: avivar el odio y el resentimiento contra ‘el moreirato’ y ensuciar la imagen de Manolo Jiménez.

“Insistiré en denunciar a Mario Delgado, presidente morenista, de ser un corrupto vende candidaturas, para afirmar mi lealtad a Andrés Manuel y la 4T. Alcanzar al sombrerudo está en chino mandarín, lo sé, pero aún así, espero obtener entre un 10-15 por ciento de votos en el estado. La mayoría de esos votos estará focalizada en Torreón, para lanzar mi candidatura a la alcaldía en 2024. Y de ahí, buscar la gubernatura en 2029.

“Claro, me enfrentaré al candidato o la candidata del PRI, PAN y PRD; a los morenistas Shamir Fernández y/o Luis Fernando Salazar, pero me vale madre. Me los voy a chingar, siempre y cuando el PT no me abandone cuando ratifique su alianza con Morena en 2024. Y, claro, que Morena y mi Pejecito estén de acuerdo con ello (Love you Boss! ¡Mi atigrado corazón late por usted! ¡Grgrg -rugido de ternura-! Mejía hace un corazoncito con sus dos garras)”.

Lenin: “Estoy satisfecho de mostrarme como el candidato de la mesura y la prudencia ante dos candidatos aullantes, desesperados, vestidos con camisas de fuerza ensangrentadas por las cuchilladas que se propinan, cada día, entre sí. Pero me conviene electoralmente, porque los votantes hartos de las peleas entre Guadiana y Mejía apoyarán mi candidatura.

“El único cuerdo es Manolo, aunque no deba decirlo, porque mi afán es presentarme como la alternativa a los tres. Envidio sus propuestas porque surgen de un trabajo quirúrgico con actores económicos y políticos de las cinco regiones del estado. No son ocurrencias, por el contrario, sus propuestas están ancladas a una visión de futuro global y ciudadano.

“Las mías son buenas, pero no tienen ese sustento. De cualquier manera, en estas elecciones espero obtener entre el 5-8 por ciento de la votación; mantener el registro de la UDC; expandir su radio de influencia, más allá del norte y fortalecer sus expectativas para 2024.

“Yo, en lo personal, buscaré la diputación federal el próximo año”.

Manolo: “Tengo que seguir nutriendo mis propuestas en cada visita a los 38 municipios de Coahuila, porque las voces y los corazones de cada coahuilense deben estar impresas de manera corresponsable en ellas.

“No puedo fallarles, porque Coahuila podría ser el último bastión priista; y mi gobierno, de su mano, debe ser ejemplar para refundar mi partido con una sólida visión de futuro global y ciudadano.

“En lo inmediato, sin embargo, espero triunfar con una sólida participación ciudadana, que alcanzaría hasta el 48-52 por ciento de votación. Igualmente, espero ganar la mayoría del Congreso o el carro completo.

“Ambas victorias, me permitirán arrancar con fuerza para ganar las alcaldías más importantes el 2024 y colaborar con la Coalición Nacional ‘Va por México’ para apuntalar el frente de la oposición contra la 4T ese mismo año.

“Pero, ¿me puedo confiar en esa mirada de presente y futuro, que hoy tengo? De ninguna manera: esa debo construirla cada día con disciplina y trabajo, en cercanía y escucha cotidiana con la ciudadanía y con una pasión inquebrantable por Coahuila”.

Esas son las miradas de presente y futuro de los contendientes a la gubernatura.

Nota: El autor es director general del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución