Coahuila tiene el reto urgente de reutilizar el agua: experta

La crisis hídrica que padecemos en diversas regiones de México, entre ellas Coahuila, es un problema que bien podríamos calificar como sobre diagnosticado. No hace falta argumentar demasiado para tener claro que éste existe y atenderlo es una realidad urgente.

En este sentido, lo urgente es poner sobre la mesa alternativas de solución, comenzar a discutirlas, revisar su viabilidad y poner en prácticas aquellas que es posible implementar en lo inmediato. En tanto, desde luego, es imprescindible seguir analizando las opciones que requieren mayor tiempo de maduración y que representan la solución de largo plazo.

Lo que no es posible -ni tolerable- es que sigamos como hasta ahora y que, en palabras de la experta en temas hidráulicos, Rosario Sánchez, implica tener “certeza del cambio climático y de que las cosas se van a poner peor” pero, a pesar de la evidencia, “nadie está haciendo nada”.

Resulta obligado preguntar qué nos hace falta para tener claro que no ha llegado el momento de actuar, sino que ya vamos tarde, que hemos desperdiciado mucho tiempo asumiendo el papel de observadores pasivos de una situación que no hace sino empeorar.

La respuesta sensata es que no debe hacernos falta nada para reaccionar, pero claramente no es la sensatez la característica esencial de las actitudes que como sociedad -y desde el gobierno- estamos adoptando.

En este sentido, una de las acciones recomendadas para mitigar los efectos de la sequía es tratar y reusar el agua. Lo primero ya lo estamos haciendo a nivel colectivo y desde hace años contamos con una planta de tratamiento que genera mil litros de agua tratada por segundo... agua que prácticamente no se utiliza por motivos desconocidos.

Esa debería ser una prioridad, de acuerdo con Rosario Sánchez. “El agua de la industria ahora debería ser 100 por ciento reciclable. O sea, lo que uso, lo reciclo internamente, y lo vuelvo a usar. Y que sea mínima la cantidad de agua que ellos están jalando (de pozos o de la red)”, ha dicho la especialista.

Pero a nivel individual es posible también aportar a la solución, estableciendo mecanismos de reciclado de agua en las casas. El agua de lluvia, así como la que se utiliza para las tareas de higiene, debería formar parte de un ciclo de reutilización con el cual, al menos los nuevos desarrollos inmobiliarios, deberían contar por regla.

Luego habría que desarrollar estrategias que incentiven a las familias a realizar las adecuaciones necesarias en sus domicilios para adoptar estas buenas prácticas. Para ello se requiere, desde luego, diseñar un modelo de incentivos fiscales -y de otro tipo- a fin de garantizar un avance rápido en la implementación de la medida.

Propuestas de solución, como se ve, existen. El problema es que no las estamos discutiendo porque, al parecer, no hemos cobrado conciencia de la magnitud de la crisis que padecemos. Cabría esperar que cuando lo hagamos no sea ya demasiado tarde.