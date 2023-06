Las estufas se encienden a toda potencia, un infierno sofocante de más de 40 grados centígrados. En medio del ajetreo, cuchillos, sartenes y comandas que no paran de llegar, la palabra “¡urge!” se escucha a todo volumen. Así es mi día normalmente... mi día como cocinero. ¡Vaya qué felicidad!

Verá usted: yo no elegí ser cocinero. De hecho, jamás pasó por mi mente llevar este estilo de vida. Al menos no en un principio.

Esta aventura comenzó cuando terminé la preparatoria y me fui a estudiar a Estados Unidos. ¿Y adivine cuál fue mi primer trabajo? Fue en un restaurante italiano lavando platos. Que por cierto, con el tiempo fui masticando más el english, y pasé de ser un simple lavaplatos a ser todo un “disguacher”.

Recuerdo muy bien una ocasión en la que el chef, entre todo el ajetreo que teníamos, se me acercó y me dijo: “tú vas a terminar dedicándote a lo mismo que yo”. Lo primero que pensé fue: “ni loco me dedicaría a esto”. Pero lo irónico es que sí me gustaba ese estilo de vida... y mucho.

En aquel momento no entendí el peso de esas palabras. Yo tenía otras ideas. Pero la vida, el destino, el universo, una fuerza superior o como usted quiera, guste o mande llamarle, tenía otros planes para mí. Y como decía nuestro gran y entrañable amigo Mario Moreno, “Cantinflas”, ahí estuvo el detalle, chato.

A mi regreso a México entré a la universidad a estudiar la carrera de Comercio Exterior, obtuve un empleo en una maquiladora y trabajé por varios años, de sol a sol, todos los días, en un cubículo más pequeño que un baño portátil.

Hasta que un buen día, recordando todo lo bueno, lo divertido y las sabias palabras del chef, pensé: “¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida”.

Así que ante todos los nervios, miedos y sentimientos de incertidumbre, tome mis cosas, renuncié a mi empleo y salí en búsqueda del mundo que yo sabía que realmente me hacía feliz: el de la cocina.

A veces no nos damos cuenta de cuál es nuestro verdadero camino. Vivimos tan concentrados y encerrados en el día a día que las señales que nos da la vida nos pasan de largo. No hacemos lo que nos apasiona y terminamos haciendo algo no para vivir, sino más bien para sobrevivir.

Cuando se me presentó la oportunidad de escribir para usted, por un instante volvió a mi mente ese pensamiento de que era una locura. Yo soy cocinero. Pero alguien más vio esa pasión por escribir de la misma forma en la que el chef vio mi pasión por la cocina y me dije a mí mismo: “mí mismo... esta es la señal”.

Con el paso del tiempo he aprendido que el camino hacia la felicidad radica en perseguir nuestras pasiones sin importar cuán locas o increíbles sean. Hoy por hoy, soy cocinero y escritor.

En cada paso que doy, en cada plato que preparo y en cada palabra que escribo, encuentro la felicidad plena de vivir mi pasión.

Así que ahora embarcado en esta aventura, agradezco a usted por brindarme la oportunidad de compartir mi historia y de continuar nuestro viaje juntos a través de esta columna.

Y como dice el filósofo guatemalteco Ricardo Arjona: “bienvenidos a esta pandilla de locos que no hacen otra cosa que hacer lo que les gusta, cuando les gusta y como les gusta, y como todos estamos aquí por nuestro propio gusto, yo creo que podemos pasar un rato muy agradable”.

