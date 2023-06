Ella era una estudiante de Derecho. Nunca fue la mejor, pero sí de las más destacadas y de las que ponían más empeño en su carrera.

A pesar de que siempre demostró ser muy segura de sí misma, no sabía qué iba a hacer al graduarse. Ese sentimiento es muy común en muchos jóvenes. Al principio, están desesperados por terminar sus estudios, salir de las aulas para demostrar todo lo que se aprendió y hacer lo que en realidad les gusta. Pero cuando está por llegar el último semestre y se dan cuenta que muchos de sus compañeros que ya se graduaron aún no encuentran trabajo, la inseguridad los invade.

Ella siempre tuvo suerte y más para encontrar empleo. Mientras sus compañeros andaban repartiendo sus currículums como si fueran volantes de supermercado, ella ya estaba trabajando en una dependencia de Gobierno. Los primeros días fueron difíciles, pues se dio cuenta que en la escuela no aprendió lo suficiente y que todavía le faltaba mucho camino por recorrer. Esto, en vez de desanimarla, la motivó para aprovechar al máximo su experiencia en el trabajo.

Su primer jefe era muy estricto, pero muy trabajador. Delegaba múltiples labores a sus colaboradores, pero nunca dejaba de indicarles cómo debían hacerlas. Aunque ella a veces se desesperaba con tanto trabajo, jamás se quejó y, en cambio, trató de aprovechar cada momento para aprender todo lo que no le pudieron enseñar en la universidad.

Al poco tiempo, su jefe fue trasladado de puesto. Ella se afligió un poco cuando le dieron la noticia, le tenía mucho cariño. Con él aprendió a trabajar bien, a poner todo su esfuerzo y dedicación en lo que tenía que hacer, pero todo cambió con la llegada de su nueva jefa. Desde el primer momento demostró ser una persona déspota, de esas que parece que traen el látigo integrado.

Día a día el trabajo se fue haciendo más pesado, no por lo que tenía que hacer, sino por soportar los constantes abusos de poder de su jefa. En la oficina todo estaba en calma hasta que aquella mujer cruzaba la puerta. Su saludo era un grito estrepitoso que despertaba a todos: “¡Apenas comienza el día y ya están platicando, vayan a perder el tiempo a otro lado, aquí se viene a trabajar!”. Desde ese momento comenzaba el suplicio y el reloj caminaba cada vez más lento, como si los minutos fueran horas. “¡Qué pasó con el oficio que te encargué! ¡Ya no estés hablando por teléfono! ¡Necesito que me adelantes tu trabajo cuando menos un mes, estamos muy atrasados! ¡Qué tienes en la cabeza, esto es un mugrero!”. Sus gritos nunca se dejaban de oír y pocas veces se le veía trabajar como lo hacían sus subordinados.

No se puede decir que su jefa era tan abusiva, algunas veces se dignaba a saludarla o a pedirle las cosas por favor. Pero ni en esos breves y escasos momentos de benevolencia, lograba convencer a los demás de que era una buena persona. Poco a poco empezó a desesperarse, hasta que llegó el día en que explotó. Toda la ilusión por desarrollarse profesionalmente y por hacer una buena carrera como licenciada, de repente quedó en el olvido y renunció a su trabajo. Hubo quienes trataron de evitar que se fuera, pero ella estaba convencida de que no quería seguir trabajando con una superiora así.

Cuántos jóvenes se enfrentan en el inicio de su vida profesional a jefes que en vez de ayudarlos para superarse, se empeñan en hacerles ver que ellos son los amos y señores, que ahora a ellos les toca vengarse de todo lo que les hicieron y piensan que esa es la mejor formación. Es triste que en un comienzo, cuando todo es ilusión, cuando se ponen toda la energía y el amor en lo que se hace, de pronto aparezcan grandes barreras llamadas jefes. Si tienen un puesto por el que son llamados “superiores”, deben demostrar que en realidad lo son, pero no superiores en despotismo, sino superiores en conocimientos y en la capacidad de compartirlos con los demás.

