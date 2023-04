¿Cómo combatiría una experta en psicología la problemática del suicidio si fuera gobernadora?

Atender el tema del suicidio es delicado y complejo, se requiere de un acercamiento sensible y empático, que permita conocer sus dimensiones y gravedad. Por ello, si yo fuera gobernadora o diputada, empezaría por apoyarme de expertos en el tema, de personas que lo han vivido de cerca y que tienen experiencias que me permitan conocer y analizar a profundidad la problemática del suicidio.

Buscaría ampliar la comprensión del suicidio como una consecuencia de un malestar profundo, desbordante, sostenido en el tiempo, que abarca diferentes áreas de interacción de la persona que lo comete y que se va gestando de muchas maneras.

Entendería que este malestar puede ser emocional, psicológico, familiar, social, económico, o una combinación de los anteriores, y que lleva a las personas a pensar que sus problemas no tienen solución y que no son capaces de sobrellevarlos.

Además, consideraría la atención y generación de acciones de apoyo para personas con intentos de suicidio, para quienes están pensando en hacerlo pero aún no lo han intentado, para las personas que se lastiman a sí mismos/mismas, atender a los y las sobrevivientes del suicidio, es decir, a personas cercanas de quienes se han quitado la vida, y que quedan con afectaciones.

En 2021, el suicido en México fue la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, y en el país la tasa de suicidio en este año fue de 6.6 por cada 100 mil personas. En comparación con las cifras nacionales, Coahuila ocupó en dicho año el noveno lugar, con una tasa de 9.1 personas que murieron por suicidio de cada 100 mil habitantes, lo que representó a 302 personas según datos del INEGI, pero que más allá de una cifra, esto representa a 302 familias, además de las personas cercanas como amistades, compañeros y compañeras de trabajo o escuela que se vieron impactados y afectados por una pérdida.

El suicidio, al ser una problemática multicausal, requiere de acciones múltiples, sistemáticas y probadas por su efectividad. Además, estas acciones deben ser sostenidas durante periodos largos de tiempo, no solo en una administración, para que todo en conjunto dé resultados a largo plazo.

El suicidio se puede atender, prevenir y disminuir en la medida que se cuente con la voluntad y apoyo de quien gobierne, que se genere un trabajo conjunto y coordinado entre el gobierno, instituciones educativas, áreas de atención a la salud, empresas y asociaciones de la sociedad civil que puedan establecer un plan de acción integral para la salud y bienestar de los y las coahuilenses.

Una acción pendiente de revisar y atender es la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado de Coahuila, que aunque tiene propuestas relevantes, no se aplica cabalmente, que en el estado no se cuenta con los recursos económicos y humanos para desarrollar las acciones que plantea dicha ley, y que un aspecto que no contempla es el acceso a la salud de niños, niñas y adolescentes, es la falta de obligatoriedad en la atención de personas con comportamientos suicidas, sobre todo en casos de personas menores de edad que desean recibir atención y apoyo psicológico y/o psiquiátrico, pero que sus padres o tutores, por ignorancia, negligencia o estereotipos, no lo permiten, y que además no están obligados a facilitar que sus hijos o hijas reciban dicha atención especializada.

Además, tenemos que trabajar en la prevención del suicidio a la par que trabajamos con la promoción de la salud integral en toda la población y principalmente en las infancias, adolescencias y juventudes. Por lo que finalmente, creo que apostaría en la promoción de la salud, de los factores protectores para llevar a la población espacios de esparcimiento y uso saludable del tiempo libre, educación enfocada no solo en los conocimientos, sino en el sano desarrollo emocional de las y los estudiantes, acceso a la salud física y mental, a la capacitación en solución de problemas, comunicación asertiva, acciones para promover una cultura de paz, valores, autocuidado y disfrute.

