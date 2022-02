¿Cómo computar plazos judiciales para las personas fallecidas?

Las personas tenemos derecho a constituir en forma lícita un patrimonio. En vida podemos usarlo, disfrutarlo y disponer de él. En muerte tenemos derecho a transmitirlo conforme a nuestra libre voluntad. La ley protege nuestra propiedad.

Nadie tiene derecho a afectar el patrimonio que legalmente no le corresponde. Es un ilícito que puede tener consecuencias hasta penales. La propiedad es un derecho patrimonial. No todas las personas pueden tener bienes porque depende de muchas circunstancias económicas. Su protección, sin embargo, sí es un derecho fundamental porque toda persona que tiene un patrimonio tiene derecho a protegerlo.

Si fallecemos, ¿podemos nombrar a un representante para proteger nuestro patrimonio? Sí. La ley civil establece que podemos elegir un albacea que le corresponde ejercer las acciones legales. Si hay bienes en disputa, él deberá promover la defensa de los bienes para asegurar la voluntad de la persona que fallece.

La semana pasada, el Tribunal Pleno de Coahuila resolvió un asunto que planteó un problema de cómo interpretar los plazos para interponer una demanda de nulidad de una cosa juzgada. La mayoría decidió desechar la demanda. En lo personal, discrepé. Mi posición fue que el Tribunal debía garantizar el derecho a ser escuchada en juicio para defender sus derechos patrimoniales.

LOS HECHOS Y LA LEY

Una persona fallece en 1970. En el 2009, un sobrino de la persona fallecida es reconocido como albacea y único heredero. En el 2021, se da cuenta que un inmueble de la herencia está a nombre de otra persona porque en el 2003 obtuvo una sentencia a su favor. El albacea presenta una demanda de nulidad porque considera ilegal el fallo: no podía comparecer la dueña al juicio porque tenía 30 años de muerta. A él, como albacea, nunca se le notificó la sentencia.

En Coahuila, la ley establece que se puede presentar el juicio de nulidad, entre otros supuestos, cuando una sentencia se obtiene de manera injusta en virtud de cohecho, dolo o fraude comprobados. Existen dos plazos para presentar la demanda: 1.- 30 días, como regla general, a partir de que el interesado se hace sabedor del motivo de la nulidad. 2.- A pesar de ello, tres años a partir de que se notifique la sentencia firme.

Mi opinión disidente consiste en que la demanda del juicio estaba presentada en tiempo como regla general: el albacea, durante los 30 días en que se dio cuenta en el registro público que existía una sentencia que considera injusta, presento su demanda. Es una aplicación literal, sin mayor complejidad.

La mayoría del Tribunal, sin embargo, consideró que ya habían pasado tres años de la notificación de la sentencia. Por ende, por razones de seguridad y certeza, la demanda era extemporánea porque, a pesar de tener conocimiento de la nulidad durante los 30 días, la ley establece que no se puede presentar ninguna demanda después de los tres años. Este criterio mayoritario me parece incorrecto. Explicaré mi disenso:

1.- La regla de los tres años es una excepción que debe aplicarse en forma estricta, pero que parte de una certeza: notificar la sentencia. ¿A quién se le notificó la sentencia? Pues a la persona demandada que falleció hace 30 años. ¿Cuál es la certeza? Que alguien nos plantea una demanda alegando que no es posible que una persona muerta pueda comparecer a notificarse.

Francisco I. Madero era espiritista, pero por más maderista que sea, me resulta difícil creer que los espíritus de las personas fallecidas pueden comparecer en juicio. Es algo que, por lo menos, debemos verificar. Si hay prueba que una persona muerta resucitó lo debemos constatar legalmente. No prejuzgo. Escucho.

2.- Una posición particular de la mayoría sostenía que, al margen de los tres años, existía una sustitución procesal: el albacea era parte del juicio. Por eso habían transcurrido sus plazos para demandar. Pero el albacea no sabía de la sentencia de 2003, porque hasta el 2009 se le reconoció ese carácter. Y a él no se le notificó la sentencia. Se le notificó supuestamente a la persona fallecida hace 30 años. Ese es el motivo de nulidad. No se puede sustituir lo que no existía antes. Es una lección básica de la causahabiencia procesal.

3.- Otra posición particular sostenía que el albacea había sido negligente en la defensa del patrimonio, porque no obstante que desde el 2009 tiene ese carácter, hasta ahora presenta su demanda. Pero otra vez. Al albacea y único heredero no se le notificó la sentencia. Se le notificó a la persona muerta. Es simple. No se sí tenga razón o no en lo que reclama. Para eso es el juicio, para escuchar su reclamo de justicia.

¡LÁSTIMA, MARGARITO!

Hace años en Imevisión, el programa La Caravana presentaba a Margarito Pérez en La Pirinola. Siempre perdía 30 millones de pesos porque no podía contestar la última pregunta. Se lo llevaban al baile. Este caso me recordó la escena.

Una persona fallece. Luego aparece en un juicio 30 años después de enterrarla. El que legalmente representa los bienes presenta su demanda de nulidad. La justicia, sin embargo, le dice: “¡Lástima, Margarito! Por certeza legal (notificación legal a una persona fallecida), usted no tiene derecho a ser escuchado ante el juez”.

La justicia es un valor fundamental para dar a cada quien lo que, por ley, le corresponde. Si los tribunales no garantizamos el juicio debido, la sociedad tiene toda la legitimidad de perder la confianza. No es un buen criterio llevarse al baile el patrimonio de las personas, sin poder escucharlas en juicio. Por eso voté en contra. Puede tener razón o no. Pero en forma innegable tiene derecho a pedir justicia.