¿Cómo decido lamentar una muerte? ¿Hay muertes “merecidas” o “resultados esperados”? ¿Hasta dónde llega mi derecho a saber?

Esta mañana una muerte inesperada trajo una discusión sobre el morbo. Dediqué un rato para ver que me podía ofrecer San Google, no porque quiera resolver la discusión, pero tal vez poner en niveles las acusaciones y reclamaciones de derechos de saber. ¿Tenemos derecho de saber más de lo que nos desean ofrecer? ¿Lamentamos más una muerte que ha sucedido de una manera que de otra?

El morbo es un término que describe la atracción hacia situaciones o temas considerados tabú o controvertidos. La palabra proviene del latín «morbus», que significa enfermedad. Sin embargo, en el contexto actual, el morbo no se refiere a una enfermedad física, sino a una actitud o interés morboso por lo prohibido o escandaloso.

Ante una muerte repentina, las personas preguntamos de qué ha fallecido la persona. En muchos casos es para juzgar las situaciones en que se dio el deceso. Ciertamente no nos incumbe a nadie las circunstancias de un fallecimiento. Pero al hacer público la muerte de una figura pública, sentimos tal vez el derecho de saber. Así percibí la discusión. ¿Si la persona era figura pública y el aviso del fallecimiento se ha hecho público, ¿por qué no se anuncia la causa de muerte? Tal vez es válido, pero ya que queremos saber dónde estaba, qué hacía, y con quién la persona finada, sale un tanto del derecho público, creo yo. La familia y los allegados tienen derecho a su privacidad y a decidir qué compartir y qué no.

El significado del morbo varía por su contexto, refiriéndose a veces a la curiosidad o interés de una persona por conocer detalles íntimos de la vida de otros, chismes o secretos. Es importante destacar que el morbo no siempre es negativo. Si bien puede estar asociado a comportamientos invasivos o irrespetuosos, también puede manifestarse de manera positiva, como una forma de explorar y comprender diferentes aspectos de la vida humana.

¿Dónde estarían tus límites si la muerte sucediera en tu familia? ¿Cómo se compara el morbo con la discreción y el respeto?