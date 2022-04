¿CÓMO NO VOTAR PARA BOTAR A AMLO?

En un lugar del Monte Parnaso está el santuario de Delfos. Este lugar no es ahora más que un montón de rocas milenarias, pero en la antigüedad era uno de los sitios más importantes para la cultura occidental, ya que los griegos lo consideraban el centro exacto del mundo habitado. En este lugar está el famoso oráculo de Delfos, donde Apolo, el dios de la luz, de la poesía, de la música y de la profecía, tenía su templo. Miles de hombres de todas las regiones de Grecia y del mundo entero, acudían al oráculo en busca de orientación y consejo.

Yo no soy Apolo, ni mucho menos oráculo, sin embargo, en esta ocasión tendré el atrevimiento de dar un consejo vital para el futuro de México.

Que siga o que no siga Andrés Manuel, esa es la pregunta que a últimas fechas se ha convertido en el tema de conversación en toda cafetería, reunión familiar, cantina o grupo de WhatsApp.

Debo ser sincero, en un principio yo estaba convencido de votar para revocar su mandato, pues es difícil negar que AMLO es el peor presidente que México ha tenido. Prometió acabar con la corrupción, barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, y evitando que familiares se beneficiaran de su posición como Presidente de la República. A estas fechas ya vimos que no sólo no acabó con la corrupción, sino que sólo ha perseguido a sus adversarios políticos y ha bendecido con su ceguera, sordera e impunidad a su hijo, a sus hermanos, a su prima, a sus colaboradores más cercanos como Bartlett, Gertz Manero, Scherer, Eréndira Sandoval, y un largo etcétera que llena de vergüenza a quienes votaron por él.

Anunció que acabaría con la delincuencia, y hoy, a mitad de su sexenio, ha rebasado por mucho las ejecuciones y las operaciones de la delincuencia organizada que se registraron en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo no querer que se vaya un presidente que ofreció abrazos y no balazos y que ha dejado que actúen a sus anchas tantos delincuentes?

Dijo que no permitiría el ecocidio por la construcción de un aeropuerto en donde alguna vez fue un lago, que Texcoco merecía ser un parque en donde regresen las aves y plantas endémicas de este desértico lugar. Y, muestra de su preocupación por el cuidado de la naturaleza, meses después ha mandado talar hectáreas y hectáreas de selva, puesto en riesgo numerosos cenotes, y todo para cumplir su caprichosa idea de instalar un tren en la península de Yucatán. Sin contar, claro está, sin un estudio de impacto ambiental como el que sí tenía la construcción del NAIM.

¡Cómo no votar para que se vaya Andrés Manuel si desmanteló el sistema de salud, de compra de medicinas y de vacunación en México! Acabó con el Seguro Popular, y lo sustituyó con el Insabi que ya no funciona, y que ahora tiene otro nombre, pero sigue igual de inoperante. Cientos de niños con cáncer han muerto y todo porque el Gobierno federal no ha proporcionado los tratamientos de quimioterapia.

¿Cómo no votar para que se vaya el peor y el más insensible de los presidentes que México ha tenido? ¿Cómo no aprovechar este instrumento democrático para interrumpir el mandato de López Obrador?

Y sin embargo, a pesar de existir tantos motivos para querer destituir a Andrés Manuel, he decidido no participar en la consulta de revocación.

En primer lugar no participaré con mi voto el próximo 10 de abril porque un ejercicio similar significó la condena para países como Venezuela o Bolivia. Yo no apoyaré a AMLO a que se eternice en el poder como lo hicieron Evo Morales, Hugo Chávez o Nicolás Maduro.

En segundo lugar, no votaré porque para que sea oficial el resultado se necesita la participación de al menos 37 millones 129 mil 286 mexicanos, y que el 50.01 por ciento de los sufragios se incline por alguna de las dos opciones. Si menos de esa cantidad de ciudadanos acude a votar, entonces, sea cual sea el resultado, no será oficial el ejercicio de revocación que el mismo Presidente solicitó y ha promovido.

Por último, no votaré porque el mandatario de la nación, porque sea cual fuera el resultado, buscará destruir a una de las instituciones más valiosas: me refiero al Instituto Nacional Electoral. Todavía no llegamos al 10 de abril y Andrés Manuel ya ha lanzado su ofensiva para despojarnos de este organismo que es garante de nuestra constitución y de la democracia.

